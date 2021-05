Lehdon rahastaneet Myllymäet vievät uuden yhtiönsä pörssiin

Toivo pyrkii keräämään listautumisannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat, jotka on tarkoitus käyttää yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen. Kukaan Toivon nykyisistä omistajista ei myy osakkeitaan listautumisen yhteydessä.

Annin ankkurisijoittajaksi on saatu Aurator Varainhoito, Evli-Rahastoyhtiö sekä tietyt Sp-Rahastoyhtiön ja Taaleri Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot. Ne ovat lupautuneet merkitsemään osakkeita yhteensä seitsemällä miljoonalla eurolla ehdolla, että osakekohtainen merkintähinta on enintään 2,10 euroa osakkeelta.

Toivo on kiinteistötalo, jonka liiketoimintaan kuuluvat kiinteistökehitys ja kiinteistöjen omistaminen. Toivon taustat ja osin liiketoimintaideakin on rakennusliike Lehdosta, jonka osakkeista nämä yhtiöstä lähteneet johtajat luopuivat vuonna 2018, kun Lehdon kurssi oli huipussaan.

Toivon hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki sekä hallituksen jäsenet Tomi Koivukoski, Harri Tahkola ja Petri Kärkkäinen. Lisäksi Toivon johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Markus Myllymäki, talousjohtaja Samuli Niemelä, rahoitus- ja riskienhallintajohtaja Aleksi Kallio, hankekehitysjohtaja Tuomas Hemmilä, rakentamisjohtaja Urho Myllymäki, rakennuttamisjohtaja Heikki Myllymäki ja Ruotsin maajohtaja Teemu Kaikkonen.

Toivon liiketoiminta on jaettu kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen. Näihin kuuluvat olennaisena osana hankekehitys, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä kiinteistöjen omistaminen, vuokraus ja tarjottavat lisäpalvelut. Kiinteistökehitysliiketoiminnassa Toivon tavoitteena on matala omakustannehinta, mikä muistuttaa Lehdon slogania talousohjatusta rakentamisesta.

98 prosenttia Toivon asunnoista sijaitsee Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla.

Yhtiöllä on kehitysvaiheessa noin 1 400 asuntoa. Tavoitteena on, että sijoituskiinteistöjen käypä arvo 500 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä;

Päättyneellä tilikaudella Toivon liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli noin 7,2 miljoonaa euroa ja sen sijoituskiinteistöjen käypä arvo noin 57 miljoonaa euroa. Toivo arvioi sen liikevoiton olevan 13-16 miljoonaa euroa tilikaudella 1.1.-31.12.2021.

Nopea rikastuminen toi sijoitusrahaa

Rakennuslehti kirjoitti vuonna 2019, että Lehdon osakkeensa oikeaan aikaan myyneillä johtajilla, kuten Asko ja Markus Myllymäellä, Tomi Koivukoskella ja Ahti Junttilalla menee hyvin uusissa yrityksissään:

”Riskirahaa on riittänyt Puhoksen kauppakeskuksen ostamiseen ja Omeralta kesken jääneen asuntokohteen loppuunviemiseen Viikissä. Mielenkiintoinen on myös kiinalaisille tehtävä vedenpullottamo Lahdessa.

Tekovan toimitusjohtaja Ahti Junttila kertoo, että vuoden 2018 alussa aloittaneen rakennusliikkeen ensimmäisen vuoden liikevaihto oli yli 15 miljoonaa euroa ja tulos 1,6 miljoonaa euroa. Toisen vuoden liikevaihdon hän odottaa yli kaksinkertaistuvan.

Hyvin menee myös Tekovan kanssa samoissa tiloissa Vantaan Technopoliksessa sijaitsevalla kiinteistösijoitusyhtiö Toivolla. Tänä vuonna aloittaneella Markus Myllymäen johtamalla yrityksellä on hankittuna 250 asuntoa, rakenteilla on yli 150 asuntoa ja ostosopimukset on yli 400:sta asunnosta. Tavoitteena on 3000 vuokra-asunnon määrä. Vuokra-asuntojen lisäksi yhtiö sijoittaa myös tontteihin ja liiketiloihin.

Molempien yhtiöiden takaa löytyy Lehdossa kokemuksensa hankkineita johtajia ja työnjohtajia. Markus Myllymäki veti seitsemän vuotta Lehdon asuntorakentamista. Toivon hallituksen jäsenet Asko Myllymäki ja Tomi Koivukoski olivat Lehdossa liiketoimintajohtajia ja myös yhtiön hallituksessa. Asko Myllymäki oli ennen rakennusalalle tuloaan menestyvä rautakauppias.

RKL:n entinen toimitusjohtaja Ahti Junttila aloitti Lehdon (silloisen Päätoimijan) tytäryrityksen Rakennusliike Koivukosken toimitusjohtajana vuonna 2015. Tilaa hänelle teki yrityksen perustaja Tomi Koivukoski, joka keskittyi kaupalliseen hankekehitykseeen.

Lehto meni pörssiin vuonna 2016. Osakeanti teki omistajistaan miljonäärejä, mikä vähensi monen halua sitoutua yhtiöön. Osakkeita myytiin pois, kun niistä sai vielä huippuhinnan.

Asko Myllymäki ja Tomi Koivukoski sekä Markus Myllymäki myivät helmikuussa 2018 yhtiön osakkeita yhteensä lähes 70 miljoonalla eurolla. Siitä on tullut hyvä siemenraha Toivon sijoitustoimintaan.”

