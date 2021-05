Urakoitsijat haluavat lisätä vaikuttavuuttaan esimerkiksi elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa, sillä kummankin järjestön mielestä talotekniikka-ala on jäänyt perinteisten toimijoiden jalkoihin niin rakentamisen edunvalvonnassa kuin lakien valmistelussakin vaikka talotekniikan merkitys lisääntyy jatkuvasti. Talotekniikan rooli kaipaa järjestöjen mielestä selkeää uudistamista.

Kumpikin liitto jatkaa kuitenkin toimintaansa myös itsenäisesti erillisinä liittoina. Uuteen liittoon keskitetään molempien edunvalvontaan kohdistuvia toimintoja. Uuden järjestön keskeinen tehtävä on nostaa talotekniikka esiin yhtenä merkittävimmistä kokonaisuuksista suomalaisen rakentamisen kentässä.

”Yhteistä liittoa on erilaisissa muodoissa koetettu pystyttää jo pari vuosikymmentä. Nyt aika on vihdoin kypsä sille, että voimme viedä eteenpäin monia yhteisiä tavoitteitamme”, Talotekniikkaliiton puheenjohtajaksi valittu Heikki Pesu kertoo. Hän on myös LVI-TU:n puheenjohtaja.

”Aikaisemmissa hahmotelmissa Talotekniikkaliittoon haluttiin liittää lähes kaikki alan toimijat. Halusimme lähteä kuitenkin liikkeelle niin, että meillä on selkeät yhteiset päämäärät ja näiden kahden liiton kautta se on heti mahdollista ilman suuria käännöksiä”, STUL:n puheenjohtaja Jussi Kuusela sanoo.

Liiton toimitusjohtajaksi on nimitetty STUL:n toimitusjohtaja Kai Puustinen. Varatoimitusjohtajana toimii LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

”Talotekniikka on toisaalta selkeä yhtenäinen kokonaisuus, toisaalta useiden omien alojensa ammattilaisten laaja yhdistelmä. Tekemisen kautta yhteistyömme konkretisoituu ja saamme hyödynnettyä yhteisvoimamme niin LVI-TU:n kuin STUL:in jäsenien hyväksi”, Puustinen kertoo.