”Lvi- ja sähköurakoinnin toimialojen yhteinen arvonlisäverollinen liikevaihto on yli kuusi miljardia euroa. Se on merkittävä summa, ja haluamme alalla lisää vaikuttavuutta ja näkyvyyttä”, LVI-TU ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Aren toimitusjohtaja Heikki Pesu sanoi viime viikolla järjestetyillä lvi-päivillä Tampereella.

llmastonsuojelu vauhdittaa

Vaikka alalla on kova työvoimapula ja se puhututtaa alan yrittäjiä paljon, ilmastonmuutos on silti suuri mahdollisuus. Alalla on käsissään jopa miljardien eurojen liiketoimintamahdollisuus ilmastonsuojeluun liittyvillä markkinoilla.

”Ilmastonsuojelun markkinat ovat jättimäinen mahdollisuus talotekniikalle. Jos hyvinvointia mitataan saasteiden määrällä, vapaa-ajalla, hyvinvoinnilla ja terveydellä, talouskasvun ja markkinatalouden avulla nämä ongelmat voidaan ratkaista, kuten on tapahtunut aiemminkin. Talouskasvua lopettamalla näitä ongelmia ei ratkaista”, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kertoo.

Kangasharjun mukaan talouskasvun lopettaminen on varmin tapa köyhtyä. Jos talouskasvua syntyy ja teknistä kehitystä tapahtuu, mutta hiilidioksidia ei yritetä poistaa, 80 vuoden kuluttua maailma olisi laskelmien mukaan noin seitsemän prosentin verran asukasta kohti köyhempi.

Kangasharjun mukaan positiivista on se, että jos päästöt pystyttäisiin rajoittamaan Pariisin sopimukseen, se maksaisi noin yhden prosentin verran asukasta kohti bruttokansantuotetta.

”Se maksaa paljon vähemmän kuin jos ei tehtäisi mitään ja kaikki romahtaisi.”

Esimerkkejä läheltä ja kaukaa

Esimerkiksi tuottavuuskasvun ja teknologian kasvun kiihdyttämisen kautta voidaan saada päästöjä vähenemään. Kangasharjun mukaan esimerkiksi Suomessa on jo tapahtunut absoluuttinen niin sanottu irtikytkentä, jossa talouden kasvaessa hiilidioksidipäästöt on saatu vähenemään.

”Teknologian kehittyminen on tuottanut Suomessa jo tilanteen, jossa talouskasvu on jatkunut ja hiilidioksidipäästöjen määrä vähentynyt. Myös esimerkiksi Kaliforniassa bruttokansantuote on kasvanut edelleen, mutta päästöjä on saatu samalla tehokkaasti kuriin. Kulmakerrointa parempaan pitää kuitenkin vielä nopeuttaa, jotta tavoitteet saavutetaan.”

Syväenergiaremontti vaikuttaa

Purmo Groupin (entinen Rettig ICC) tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Iivonen muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kannalta suurin potentiaali piilee rakennusten energiakorjauksissa.

”Lvi-tekniikan osaajia tarvitaan entistä enemmän. Euroopassa energiankulutuksesta 40 prosenttia kuluu rakennuksissa ja kasvihuonepäästöistä rakennukset tuottavat 36 prosenttia.”

Iivosen mukaan se tarkoittaa syväenergiakorjausten buumia. Vuosittain pitää laskelmien mukaan korjata 35000–40000 rakennuksen ikkunat, lvi-tekniikka ja lämmöntalteenotto.