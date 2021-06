Ilmanvaihtourakointi kannatti – yli 50 prosentin kasvu syntyi koulu-urakoista

Yli 40 vuotta sitten perustettu yritys on erikoistunut ilmanvaihtoon ja tekee ilmastointiurakointia sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

”Viime vuoden hyvä kasvu johtui useammasta isommasta urakasta, eli meillä oli työn alla Keljonkankaan ja Hankasalmen koulut, avovankila sekä keskussairaalan osaurakka. Nämä oli tietysti saatu jo ennen koronaa”, yhtiön toimitusjohtaja Ari Kinnunen kertoo.

Yhtiön kilpailukyky ja kasvu perustuvat Kinnusen mukaan vahvaan kokemukseen, referensseihin ja aluetuntemukseen.

”Parhaillaan teemme Kortepohjan ja Saarijärven kouluja. Erikoisosaamistamme ovat nimenomaan koulut.”

Kinnusen mukaan yhtiön tehokkuus perustuu työntekijöiden hyvään ammattitaitoon ja tehokkaaseen tapaan toimia.

”Meillä on oma pysyvä henkilökunta, joka on hyvin sitoutunut työhönsä. Töitä on ollut koko ajan hyvin. Lisäksi pystymme pienempänä toimijana olemaan hyvin joustavia.”

Korona-aikana vain yhdellä yrityksen työmaalla on ollut karanteeni.

”Positiivistakin tästä ajasta löytyy, sillä sairauspoissaoloja on ollut paljon vähemmän kuin aiemmin.”

Eniten Kinnusta huolestuttaa kuitenkin materiaalien saatavuus ja hintojen kova nousutahti.

”Pellin hinta on noussut kolmessa kuukaudessa 40–50 prosenttia ja todennäköisesti nousee lisää. Urakoitsijat joutuvat kantamaan hintariskin nyt itse tarjouksissaan.”