Innovatiivinen viemäriyhteiden tekijä laajentaa toimintaansa – ostaa lumileluliiketoiminnan Orthexilta

Orthex ilmoittaa kauppatiedotteessaan keskittyvänsä säilytys-tuoteryhmäänsä. Lumilelujen osuus on ollut Koti- ja Piha -tuoteryhmän myynnistä vähäinen. Orthex pitää hyvin positiivisena tuotteiden tuotannon jatkumista Suomessa.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että olemme löytäneet lumilelutuotteillemme erinomaisen valmistajan, jonka avulla suomalaiset saavat edelleenkin mahdollisuuden nauttia kotimaassa valmistetuista laadukkaista pulkista ja lumilapioista talvisin”, yhtiön toimitusjohtaja Alexander Rosenlew sanoo.

Wiitta oy on suomalainen perheomisteinen yritys, joka on tullut aiemmin tunnetuksi esimerkiksi viemäriyhteiden valmistuksesta tehtaallaan Heinolassa. Wiitta on nyt uuden edessä alkaessaan valmistaa omia kuluttajatuotteita.

”Olemme innoissamme mahdollisuudesta jatkaa perinteitä ja tarjota kuluttajille kotimaisia pulkkia ja muita lumileluja. Uskomme, että meillä Wiitalla on mahdollisuudet kehittää tätä tuotekategoriaa entisestään. Samalla tämä on meille uusi aluevaltaus ja kasvun paikka”, Wiitan toimitusjohtaja Wille Viittanen sanoo.

Lumilelujen tuotanto siirtyy Wiitalle välittömästi ja yhtiö alkaa valmistaa pulkkia, liukureita ja lumilapioita jo ensi talven sesonkia varten. Kauppa ei sisällä tavaramerkkejä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta.