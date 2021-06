Järvenpään onnettomuus muistuttaa elementtinostojen riskeistä – AVI:n asiantuntija nostaa esiin ongelmakohtia

Nostossa ollut elementti putosi, kun kiinnikkeet pettivät. Kaksi parvekelinjaa vahingoittui, ja ne joudutaan rakentamaan uusiksi.

Elementtien nostotilanteissa sattuu edelleen onnettomuuksia, mutta ne ovat vähentyneet, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta.

”Rakennustöiden nostot ovat kehittyneet. Esimerkiksi koneille on tarkat vaatimukset ja työntekijöiden pitää olla koulutettuja.”

Rakentamisen lainsäädäntö lähtee Hietavirran mukaan siitä, että kaikkien työvaiheiden pitää olla niin suunniteltu, ettei onnettomuuksia ja tapaturmia tapahdu. Velvoitteet kattavat koko ketjun rakennuttamisesta toteutukseen.

”Riskien pitää olla hallussa. Se koskee myös elementtien asennuksia ja nostoja.”

Viime aikoina esillä olleissa tapauksissa nostolaite on kaatunut. Syynä on ollut se, että maaperä on pettänyt alta tai tukijalkoja ei ole asennettu oikein.

”Romahduksia ja nostettavien kappaleiden putoamisia sattuu niin kauan kuin rakennetaan. Syitä on monia: työnaikaiset tukirakenteet voivat olla puutteellisia tai alimitoitettuja. Asennettavilla elementeillä ja rakenteilla on oltava riittävä työnaikainen lujuus ja vakavuus.”

Yksi riskitekijä on putoamissuojaus elementtien kuormauksessa. Välillä on sattunut onnettomuuksia, kun elementtejä on ryhdyttu nostamaan kuormasta.

Hietavirrasta nostolaitteiden pitää nostoissa olla riittävän suoritusarvoisia ja järeitä. Hän pitää tärkeänä myös nostoapuvälineiden hyvää kuntoa ja oikeaa käyttöä.

Hän muistuttaa myös, että elementtien valmistajalla on nykyään velvollisuus antaa muun muassa tietoja elementtien painosta.