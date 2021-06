Jyväskylän pohjoispuolella on Suomen suurin päällystystyömaa – asfaltilla päällystäisi yli 2 000 lentopallokenttää

Toukokuussa 2019 alkanut Valtatie 4:n parantaminen Kirrin ja Tikkakosken välillä Jyväskylän pohjoispuolella on rakentamisen puolivälissä. Hankkeen tämän kesän suurin kohde on päällysteiden rakentaminen Kirrin ja Vehniän välille. 16 kilometrin ja kahden päällystekerroksen urakka on Suomen suurin päällystystyömaa. Tämänvuotiset työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

”Jotain päällystystöiden kokoluokasta kertoo käytettävän asfaltin määrä. Kahteen kerrokseen 16 kilometrin matkalle sitä menee noin 800 000 neliömetriä. Pinta-alaltaan se vastaa esimerkiksi noin 2 222 lentopallokentän alaa”, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen sanoo.

Urakan asfaltti tulee Lintukankaan siirrettävältä asfalttiasemalta, jolla on käytössä kaksi erillistä linjastoa kiviaineksen ja asfalttirouheen kuumennukseen. Kumpikin aines kuumennetaan omassa rummussaan, mikä nopeuttaa asfaltin valmistusprosessia ja mahdollistaa suuremman kierrätysasfaltin käyttöprosentin. Kaksi eri linjastoa myös optimoi päällysteen laatua.

”70 prosenttia alimpaan päällystekerrokseen käytettävästä päällysteestä on kierrätettyä. Vanhalta valtatie 4:ltä purettu, laadultaan tutkittu ja murskattu päällyste pääsee siis tässä toiselle kierrokselle”, Niskanen sanoo.

Ylempään AB-päällysteeseen käytetään kierrätettyä päällystettä maksimissaan 30 prosenttia. Kaikki hankkeessa vanhalta valtatieltä purettavat päällysteet saadaan kierrätettyä.

Tänä vuonna Kirrin ja Vehniän välille tehdään kantava ABK-kerros ja kulutusta kestävä AB-kerros. Vuonna 2023 tedään toinen AB-kerros ja vuonna 2026 korkeaa kulutusta kekstävää SMA-kerros. Kaikkiaan päällystekerroksia tulee neljä.

”Suurin etu vaiheittain rakentamisella on se, että rakenteeseen tulevat painumat saadaan korjattua jo ennen viimeisten päällystekerrosten tekemistä. Viimeisen päällystekerroksen teon jälkeen ei tarvitse korjailla painumia ja jättää korjausjälkiä valmiiseen pintaan. Tie siis pysyy hyvässä kunnossa pidempään”, Destian työmaapäällikkö Juha Timonen sanoo.