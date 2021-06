YIT rakentaa A-kruunulle asuntoja Jyväskylän Äijälänrantaan

YIT ja A-Kruunu ovat sopineet kahdeksankerroksisen asuintalon rakentamisesta Jyväskylän Äijälänrantaan. Kohteeseen rakennetaan vuokrattavaksi yhteensä 44 asuntoa. Pienimmät niistä ovat 33 neliömetrin yksiöitä ja suurimmat 77 neliömetrin perheasuntoja. Yhteistiloissa on pesula sekä kerhotila. Osasta asunnoista on näkymä Jyväsjärvelle.

Kohde on A-Kruunulle toinen Jyväskylässä, ja hankkeen arvo on YIT:lle noin seitsemän miljoonaa euroa. YIT on rakentanut Äijälänrannan kaikki yhteensä 13 asuintaloa. Alue valmistuu kokonaisuudessaan ensi vuonna tämän hankkeen sekä YIT:n toisen kohteen, Taivaankannen, myötä.