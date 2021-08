Rakennusyritysten luottamus ensimmäisen kerran plussalle koronan aikana

”Luottamus jatkoi kohoamistaan rakentamisessa, vähittäiskaupassa ja teollisuudessa. Rakentamisen luottamus nousi plussalle ensi kertaa koronakriisin aikana”, EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo tiedotteessa.

EK:n luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.

Rakennusyritysten luottamusindikaattorin saldoluku on elokuussa +5 pistettä, joka on kahdeksan pistettä enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Rakennusyritysten tilauskanta on noussut edelliskuukauden tasolta ja on nyt yli tavanomaisen tason. Tilauskannan saldoluku on nyt +4, kun se oli heinäkuussa -7 ja pitkän aikavälin keskiarvo on -13. Henkilöstön määrän arvioidaan lisääntyvän tulevien kuukausien aikana, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla. Henkilöstöodotuksia kuvaava saldoluku on nyt +5, kun se oli +1 ja pitkän aikavälin keskiarvo on 0.

Kansainväliset luottamusluvut laahaavat kuukauden EK:n julkaisemien indikaattoreiden perässä eli tuoreimmat indikaattorit ovat heinäkuulta. Näiden kansainvälisten lukujen vertailussa Suomen rakentamisen luottamusindikaattori oli heinäkuussa selvästi EU-maiden keskiarvoa heikompi. Rakennusalan luottamuksessa EU:n kärjessä olivat Luxemburg ja Itävalta.