Uuden elokuvateatterin katsoja tuntee syvällä rinnassaan uuden James Bond -elokuvan räjähdyksien tummat bassovärinät. Viereisessä asuinkerrostalossa ei saa kuulua tai tuntua pihahdustakaan moderneista ääniefekteistä.

Tänä syksynä Seinäjoen keskustaan aukeaa uusi elokuvateatterikompleksi, jonka vieressä viimeistellään 11-kerroksisen asuinkerrostalon rakennustöitä. Rakennukset kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, mutta suunnittelupöydällä ja pian valmiiden pintojen alla on tehty useita ratkaisuja, jotka varmistavat sen, etteivät elokuvateatterin elämykset kulkeudu lainkaan asuntoihin.

”Elokuvasalien matalahertsiset bassotaajuudet etenevät niin ilmassa kuin rakenteissakin, minkä vuoksi rakennukset on erotettu toisistaan paaluperustuksia myöten, vaikka ulospäin sitä ei huomaakaan”, hankkeen projektipäällikkö Matti Jaskari Fincapin kiinteistökehityksestä kertoo.

Rakennusten ainoa yhteinen asia on kova kalliopohja kymmenen metrin syvyydessä.

”On erittäin epätodennäköistä, että äänet johtuisivat sitä kautta minnekään.”

Elokuvateatterin massan ”kadotus”

Akustiikkaan liittyvät detaljit ovat mittavat ja alkavat perustuksista. Kumpikin rakennus on perustettu teräspaalujen varaan, ja niiden alla on tavalliset paaluanturat. Betonirunkoisessa elementtirakenteessa on paikallavaletut holvit.

”Arkkitehtonisesti vain yksi rakennuksen kulma on suora kulma. Kaikki muut kulmat ovat vinoja. Ontelolaattojen laittaminen olisi ollut hulluutta, sillä hukkaa olisi tullut liikaa ja jokainen ontelolaatta olisi pitänyt piirtää erikseen, jotta viisteet olisivat menneet oikein.”

Valettuihin välipohjiin on saatu vietyä paljon talotekniikkaa, ja kerroskorkeus on normaalia korkeampi rakennuksen eri kerroksissa.

Suunnittelussa on ollut pakko ottaa huomioon myös elokuvateatterin massiivisuus ja 12 metrin korkeus. Massiivisuutta on kevennetty asuinkerrostalon alimpien kerrosten kerroskorkeuden muutoksissa ja alakerrassa kerroskorkeus on nostettu jopa viiteen metriin. Vasta viides kerros on ensimmäinen niin sanottu tavallinen kerros, jossa huonekorkeus on 2,7 metriä.

Elokuvateatterin vaikeuskerroin näkyy ulospäinkin. Esimerkiksi lipan alla on täysin pilarien nokassa kelluva elokuvasali. Tilat ovat korkeita paikallavalurakenteita. Valut eivät ole olleet tavanomaisia.

Jokainen yksityiskohta on tiivis

”Yksittäisen salin betonirunko on vaatinut paljon detaljeja, liitoksia ja kannatuspisteitä, sillä elokuvateatterissa osa seinistä on kaarevia ja osa lattioista on vinoja. Sen lisäksi akustiikka on otettava tarkasti haltuun, ettei ääni oikeasti karkaa. Jokaisen kulman ja liitoksen pitää olla juuri kohdallaan ja tiivis.”

Teatterisaleissa on moninkertaiset seinät. Levytyksessä saumojen limitys on ollut tarkkaa, jotta saumat eivät vuoda ääntä. Katossa on sama tilanne.

”Akustikko on käynyt läpi kaikki käytettävät saumatuotteet. Kun ääni värähtelee, saumamassan pitää olla riittävän elastista. Jokaisen yksityiskohdan rooli on ollut tärkeä kynnyslistoista lähtien, jotta tila on saatu ääntäpitäväksi.”

Jokainen sali on kuin kelluva kuutio isomman kuution sisällä. Lattia ja katot kelluvat ääntä ja tärinää vaimentavien sylomeerien varassa.

Saleissa on elokuun aikana tiukka työtahti, sillä teatterin puoli avautuu jo tänä syksynä.

Osaan saleista on jo asennettu katsomorakenteet, lattiamatto ja kaiutintelineet, ja ne kaipaavat enää teatteriyhtiön varustelua. Toisaalla tehdään kattoja ja katsomorakenteiden runkoja.

”Katsomo syntyy, kun betonilaatan päälle kasataan teräskehikko, jonka päälle rakennetaan teräksestä ja vanerista katsomorivit ja korotukset. Teatterin istuinasennukset alkavat syyskuussa.”

Sylomeeri vaimentaa äänen värähtelyn

Elokuvasalien seinät eivät ole mitä tahansa perusseiniä. Betoniseinään ei ole suoraan kiinnitetty sisäseinää, vaan puurunkoinen, kolminkertainen kipsilevysisäseinä on irrotettu betonirakenteesta tärinää vaimentavilla sylomeereillä, jotka katkaisevat äänen värähtelyt seinää pitkin.

Kipsilevyjen jälkeen on tehty vielä kolmas puurunkoinen sisäseinä, joka on eristetty villalla, ja sen päälle on asennettu ääntä eristävä sisäverhouslevy.

”Kumimainen sylomeeri ottaa vastaan värähtelyt. Sylomer-tärinänvaimentaja on kierretangon sisällä. Seinärakenteet eivät ole kiinni missään metallisessa rakenteessa, joka voisi vuotaa ääntä.”

Myös kaikki talotekniikka on alistettu akustiikan vaatimuksille.

”Esimerkiksi lvi-putket ja sähköt on pitänyt ’katkaista’. Käytämme katkoissa joustavia pantaliitoksia, joissa panta katkaisee äänen värähtelyn. Joustavat liittimet ja ylipäätään kaikki liitokset on pitänyt hyväksyttää akustiikkasuunnittelijalla.”

Sprinklerit tehdään normaalilla metalliputkella, mutta kun ne tuodaan kipsiseinän läpi, äänenkulku rakenteissa on pitänyt ottaa jälleen huomioon.

”Kun putki asennetaan kovalta puolelta värähtelevälle puolelle, käytämme joustavaa putkea

, ja läpivienti äänieristetään tiivisteen avulla.”

Salien savunpoistoluukku on salien ainoa yhteys ulkomaailmaan. Siinä on myös suurin äänenvuotoriski asuinrakennuksen puolelle.

”Olemme sijoittaneet luukut kansipihalla tarkan suunnitelman mukaan, ja eristystä on riittävästi. Luukun pään pitää salin puolella olla tarpeeksi vaimentava. Lisäksi sulku- ja avausmekanismin pitää olla riittävän tiivis ja täyttää erittäin tarkat äänivaatimukset.”