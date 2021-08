Vaihtoehtobetonia kehittävä Betolar vahvisti hallitustaan – osaamista Outotecistä ja ISS:stä

Betonirakentamisen teknologiayritys Betolar on nimittänyt hallitukseensa uusina jäseninä Kalle Härkin ja Soile Kankaanpään.

Kankaanpää (KTM) on kansainvälisesti kokenut asiakkuus- ja liiketoimintajohtaja. Hän on toiminut vuodesta 2018 ISS Services Oy:n kaupallisena johtajana. Tätä ennen hän on vastannut asiakkuuksien ja myynnin johtamisesta mm. Uponorilla, Outotecissä, Konecranesilla ja Nokia Networksissa. Hän on Destian hallituksen jäsen.

Kalle Härkillä (TkT) on puolestaan vahva liiketoimintajohdon kokemus kansainvälisestä kaivos- ja metalliteollisuudesta. Hän on vastannut vuosina 2009–2020 laajasti Outotecin eri liiketoiminta-alueista muun muassa Suomesta, Saksasta ja Dubaista käsin. Tätä ennen hän toimi Outokummun tutkimuskeskuksen toimitusjohtajana vuosina 2005–2008. Härkillä on kokemusta myös hallitustyöskentelystä eri toimialoilta ja järjestöistä.

”Rakennusala tarvitsee globaalisti uusia kestävämpiä ratkaisuja. Betolarin ratkaisu auttaa betoniteollisuutta saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä sekä säästämään luonnonvaroja. Samalla esimerkiksi kaivosteollisuus ja muut teollisuudenalat hyötyvät ratkaisusta, kun niiden tuottamat sivuvirrat voidaan valjastaa maailmanlaajuisesti näin merkittävään käyttöön”, toteaa Härkki tiedotteessa.

”Betolarin innovaatiolla on suuri potentiaali auttaa rakennusalaa ilmastoystävällisempään suuntaan. Kansainvälisessä mittakaavassa Betolarin vaikutus rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeen voi olla ratkaiseva. Tämä vaatii onnistunutta kansainvälistymistä”, lisää Soile Kankaanpää.

Betolarin kehittämä uudenlainen teknologia mahdollistaa betonituotteissa käytetyn sementin ja neitseellisten kiviainesten korvaamisen prosessi- ja energiateollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä. Yhtiö on perustettu vuonna 2016 ja sen pääkonttori sijaitsee Kannonkoskella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on entinen Nokia-johtaja ja startup-sijoittaja Tero Ojanperä.