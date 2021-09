Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Suomessa on tällä hetkellä vain 26 henkeä, joilla on Fisen myöntämä poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyys. Vertailun vuoksi betonirakenteiden suunnittelijoilla vastaavia pätevyyksiä on 256 ja teräsrakentamisessa 131.