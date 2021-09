Lujatalo urakoi kustannuksiltaan rajusti paisuneen Xamkin kampuksen Kotkaan

Rakentaminen aloitetaan syyskuun lopulla ja uusi kampus valmistuu lokakuussa vuonna 2023.

Lujatalon rakennusteknisten töiden kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan tavoitehintaisena jaettuna urakkana.

”Hanke on Lujatalon Kaakon yksikölle hyvin merkittävä”, Lujatalon Kaakkois-Suomen aluejohtaja Mikko Seppä sanoo tiedotteessa.

Näillä näkymin kampuksen kokonaiskustannukset ovat nousemassa reiluun 60 miljoonaan euroon, kun hankkeen alkuperäinen hinta-arvio oli 43 miljoonaa euroa. Rakennuttaja Kymenlaakson Kampuskiinteistöt onkin joutunut pyytämään hankkeeseen lisärahoitusta omistajiltaan Kotkan ja Kouvolan kaupungeilta.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt päätti kilpailuttaa rakennushankkeen uudelleen pilkkomalla urakan pienempiin osiin, kun se sai keväällä kampuksen pääurakkaan vain yhden tarjouksen. Pilkkominen ei kuitenkaan tuottanut sikäli tulosta, että myös uudella kilpailutuskierroksella pääurakkaan tuli vain yksi tarjous.

Kampus rakennetaan Merikeskus Vellamon ja rakenteilla olevan tapahtumakeskuksen läheisyyteen. Hankkeen koko on yli 17000 neliömetriä.

Rakennuttaja on asettanut hankkeelle tavoitteeksi korkeimman mahdollisen RTS-ympäristöluokituksen hakemisen. Rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytönaikaisessa ylläpidossa huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla ympäristövastuullinen toiminta koko rakennuksen elinkaaren ajalle. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin, ja se sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän.

Hankkeen on suunnitellut työryhmä Arkkitehdit NRT ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit. Suunnittelun keskiössä ovat energiatehokkuus ja tilojen muuntojoustavuus. Luonnonvaloa tiloihin tuovat suuret lasipinnat, ja viherkatto suodattaa UV-säteilyä ja tasaa sisälämpötilaa sekä kesällä että talvella. Katolle rakennetaan myös kattoterassi, josta avautuu näkymät merelle. Poikkeuksellisen pitkä, yli 100-metrinen yhteen suuntaan kaatava vesikattolape luo rakennukseen yhtenevän ja näyttävän muodon sekä julkisivun.

Rakenteellisesti merkittävä erityspiirre on myös rakennuksen paikallavalettu, jälkijännitetty runko.

”Uuden kampuksen rakennushanke on tärkeä sekä ammattikorkeakoululle että koko Kotkan kaupungille. Kantasataman uudet tilat muodostavat keskenään kokonaisuuden, jossa osa tiloista on yhteiskäytössä. Kampuksella ja viereen rakennettavalla tapahtumakeskuksella on muun muassa yhteinen aulatila sekä ravintola, jota käyttävät myös ammattikorkeakoulun opiskelijat”, Kymenlaakson Kampuskiinteistöjen toimitusjohtaja Tero Tallinen sanoo.

Kotkan Kantasataman rakennushankkeiden kustannukset ovat nyt paisumassa kaikkiaan peräti 28 miljoonalla. Tapahtumakeskus Satama Areenan rakennustyöt alkoivat Kantasataman alueella elokuussa. Tapahtumakeskuksen kustannusarvio oli alun perin 25 miljoonaa euroa, mutta viime keväänä kustannusarvio kasvoi 35 miljoonaan euroon muun muassa vaativan kattorakenteen vuoksi.

Satama Areenaa urakoi SRV. Yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkasopimuksen kokonaisarvo on noin 27,6 miljoonaa euroa. Tapahtumakeskuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023.