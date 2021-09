Madonluvut rakennusten korjausten laiminlyönneistä eivät pidäkään paikkaansa, ilmenee korjaamisen markkina-analyysistä

Foreconin Rakennuslehdelle tekemä markkina-analyysi kertoo yllättäen, että Suomessa onkin korjattu riittävästi. Tilastot, toteutunut korjausmäärä sekä korjaustarvemallin osoittama tämän hetken korjaamisen taso kertovat, että Suomessa rakennuskantaa on korjattu kohtalaisen aktiivisesti ja korjaaminen on hyvin lähellä korjaustarpeen mukaista tasoa.

Forecon on rakennusalan markkinatietoa tuottava yhtiö.

Foreconin johtava asiantuntija Markku Riihimäki muistelee, että 2010-luvun alussa keskusteltiin paljon siitä, onko esimerkiksi kerrostalojen korjaamisessa jääty jälkeen. Kokonaisuutena kerrostalojen korjaaminen on kuitenkin ollut hänen mukaansa riittävällä tasolla.

Esimerkiksi vesi- ja viemäriputkien käyttöiät ovat osoittautuneet ennakoitua pidemmiksi, ja siksi kerrostalojen putkiremontit lähtivät aikoinaan käyntiin hieman odotettua myöhemmin.

Kiinteistökannan korjausvelkaa koskevat arviot ovat antaneet korjaustarpeen määrästä huomattavasti Foreconin näkemystä synkemmän kuvan. Riihimäki sanoo, että korjausvelka on ongelmallinen termi ja se helposti ymmärretään väärin.

Vaikka yksittäisen kohteen huolto- ja korjaustoimet olisi tehty ajallaan ja oikein, kohteessa saattaa silti olla korjausvelkaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että korjaamisessa olisi jääty jälkeen.

”Korjausvelkaa syntyy, vaikka on korjattu asiallisesti. On aivan ok, että kohteessa on korjausvelkaa, kun suuret korjaukset alkavat”, Riihimäki sanoo.

”Ei ole järkevää korjata liikaa tai liian aikaisin. Korjaustarpeen mukaisen korjaamisen ajoittaminen ja korjaamisen pidemmän aikavälin suunnittelu nousevat yhä tärkeämmiksi”, Riihimäki sanoo.

Myöskään kaikkien rakennuksien korjaaminen ei ole taloudellisesti tai edes ilmastollisesti järkevää, vaan kiinteistötarjontaa ja myös asuntotarjontaa joudutaan sopeuttamaan muun muassa purkamalla tai muokkaamalla asuntoja eri käyttäjäryhmille tai kokonaan muuhun käyttöön.