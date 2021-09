Purmosta tulee pörssiyhtiö sulautumalla listattuun Virala Acquisition Companyyn

Sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan toteutuvan joulukuun 2021 loppuun mennessä. Täytäntöönpanon myötä yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Purmo Group oyj, joka on tarkoitus listata Helsingin pörssiin.

Sulautuminen arvostaa Purmo Groupin velattomaksi yritysarvoksi 685 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli 671 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 85 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan hieman yli 90 miljoonaa euroa.

Sulautumisen jälkeen Purmo Groupin nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan yhteensä 73,3 prosenttia ja VAC:n nykyiset osakkeenomistajat yhteensä 26,7 prosenttia yhdistyneen yhtiön C-sarjan osakkeista. Purmo Groupin omistavat suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö Rettig Group sekä yhtiön johto ja tietyt hallituksen jäsenet.

VAC on puolestaan suomalainen yritysostoyhtiö, joka keräsi 107,5 miljoonan euron bruttovarat listautumisannissaan kesäkuussa 2021. VAC:n perustajaosakkaana on Alexander ja Albert Ehrnroothin omistama teollinen perheyhtiö Virala. VAC:n tavoitteena on ollut hankkia yhtiö, jolla on hyvä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali sekä vahvat siteet Suomeen, ja tuottaa merkittävää tuottoa osakkeenomistajilleen sekä luoda pitkäaikaista arvoa hankitulle yhtiölle. Tarkasteltuaan suurta joukkoa mahdollisia yritysostokohteita VAC katsoo Purmo Groupin täyttävän sijoituskriteerit kaikilta osin.

Yhdistyneen yhtiön toimitusjohtaja tulee olemaan John Peter Leesi ja talousjohtaja Erik Hedin, jotka toimivat tällä hetkellä Purmo Groupin vastaavissa tehtävissä. Rettig Groupin ja Purmo Groupin hallituksien puheenjohtajasta Tomas von Rettigistä tulee yhdistyneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Listautumisen odotetaan tukevan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin erikoistuneen Purmo Groupin strategiaa kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Listautuminen tulee lisäämään merkittävästi yhtiön joustavuutta rahoittaa tulevia yritysostoja omalla pääomalla ja/tai velalla sekä ylläpitää optimaalista pääomarakennetta. Strategian toteuttaminen tukee yhtiötä sen päämäärän saavuttamisessa tulla maailmanlaajuisesti johtavaksi kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajaksi.

Sulautumisen toteutuminen edellyttää sen hyväksymistä kahden kolmasosan enemmistöllä VAC:n ja Purmo Groupin ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Sulautumisen toteutuminen edellyttää niin ikään tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamista sekä muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä.