Helsingin Pohjoisesplanadin tarpeeton empirelinna menee uudelleen myyntiin

Helsingin kaupunki asettaa uudelleen myyntiin Pohjoisesplanadilla Havis Amandan naapurissa sijaitsevan Uschakoffin talon.

Nykyisin talossa on kaupunginkanslian elinkeino-osaston virkamiehiä, mutta he muuttavat toisiin tiloihin ensi vuoden aikana. Katutasossa on myös liiketiloja.

Rakennus olisi pian tulossa peruskorjausvuoroon, joten kaupunki laskee myynnillä vähentävänsä korjausvelkaansa.

Helsinki oli maaliskuussa myymässä taloa 15,5 miljoonalla sijoitusyhtiö Capmanille, joka jo omistaa naapuritalon.

Kaupankäynti laitettiin jäihin huhtikuussa, kun kaupunkiympäristölautakunnan poliitikot päättivät, että on tutkittava muitakin ostajaehdokkaita. Poliitikot halusivat saada selville, olisi kiinnostuneita enemmänkin.

Nyt talo siis tulee uudelleen myyntiin.

Kaupungin omistama kiinteistö myydään kokonaisuutena tontteineen. Kaavassa rakennus on merkitty hallinto- ja virastorakennukseksi, mutta sitä on mahdollista muokata myös liike- ja toimistokäyttöön.

Uschakoffin talo on yksi Helsingin vanhimmista, sillä se on rakennettu vuonna 1812. Talon on suunnitellut Pehr Granstedt, mutta sisätiloissa näkyy myös Lars Sonckin ja Aarno Ruusuvuoren kädenjälki.