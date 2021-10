Kuluttajien luottamus laskenut – myös asunnonostoaikeet vähentyneet

Kuluttajien luottamusindikaattori on lokakuussa 2,7, kun se oli syyskuussa 6,0 ja elokuussa 4,0. Vastaavaan aikaan viime vuonna indikaattori sai arvon -6,9. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. lokakuuta 1025 Suomessa asuvaa ihmistä.

Asunnonostoaikeet laskussa

Kuluttajien asunnonostoaikeiden kehitys ei läheskään aina noudata sama suuntaa kuin yleinen luottamusindikaattorin kehitys. Lokakuussa myös asunnonostoaikeet ovat kuitenkin laskeneet selvästi syyskuuhun verrattuna, mutta vuoden takaiseen verrattuna aikeet ovat säilyneet täysin samalla tasolla. Kotitalouksista 15,2 prosenttia ilmoittaa nyt suunnittelevansa uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Asunnon ostoa kaavailevien kotitalouksien osuus oli kuukausi sitten 18,5 prosenttia, mikä olikin koko mittaushistorian korkein lukema.

Asunnonostoaikeiden kokonaisprosenttilukema muodostuu kahdesta osasta: varmasti asunnon ostavista sekä mahdollisesti asunnon ostavista. Molempien osuus on pienentynyt syyskuusta. Varmasti asunnon vuoden sisällä ostavien osuus on painunut 5,1 prosenttiin syyskuun 5,6 prosentista ja mahdollisesti ostavien osuus 10,1 prosenttiin syyskuun 12,9 prosentista.

Laskusta huolimatta Tilastokeskus kuvaa asunnonostoaikeita edelleen hyvin valoisiksi. Tämä näkymä on saatu siten, että saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta on verrattu keskihajontaan. Vuodesta 1995 alkavan mittaushistorian aikana asunnonostoaikeiden keskiarvolukema on 12,8, maksimisaldoluku 18,5 ja minimi 9,1.

Peruskorjausaikeissa lievää laskua

Kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet ovat nekin vähentyneet lokakuussa. Tuoreen kyselyn vastaajista 21,1 prosenttia aikoo peruskorjata asuntoaan vuoden sisällä. Kuukautta aiemmin lukema oli 22,2 prosenttia, ja lokakuussa 2020 se oli 21,4.

Myös peruskorjausaikeissa kokonaisprosentti muodostuu kahdesta osasta: hyvin todennäköisesti peruskorjaavista ja melko todennäköisesti peruskorjaavista. Molempien osuus on pienentynyt syyskuusta. Hyvin todennäköisesti peruskorjaavien osuus on laskenut 8,0 prosenttiin syyskuun 8,7 prosentista. Vuosi sitten hyvin todennäköisesti korjaavien osuus oli selvästi tämänhetkistä alhaisempi 6,6 prosenttia.

Peruskorjausaikeita Tilastokeskus kuvaa valoisiksi. Niiden osalta tutkimuksen keskiarvolukema on 17,6 prosenttia, maksimi 26,0 prosenttia ja minimi 8,1 prosenttia.