Iso sairaalakiinteistökauppa toteutui Jyväskylässä – kehityshankkeen myötä alueelle saatetaan rakentaa sadoilla miljoonilla euroilla

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri myi kiinteistöt Ovaro Kiinteistösijoituksen, Investors Housen ja Royal Housen tasaosuuksin omistamalle yhteisyritykselle Apitare oy:lle. Kiinteistökokonaisuuden laajuus on 17600 neliömetriä.

Samalla ostajayritys solminut sairaanhoitopiirin kanssa vuokrasopimuksen, joka koskee rajattua osaa Kukkulan toimitiloista. Vuokrasopimus on 20 vuoden mittainen sillä edellytyksellä, että perustettava hyvinvointialue vahvistaa sen. Mikäli hyvinvointialue ei vahvistaisi vuokrasopimusta, se päättyisi arviolta 2023–2024. Kiinteistökaupan kohteen arvioitu nettotuotto ostajalle on vuonna 2022 on noin 3,1 miljoonaa euroa.

Lisäksi Investors Housen, Ovaron ja Royal Housen tasaosuuksin omistaman yhteisyritys Jyväskylän Kukkulan Kehitys oy on solminut kaksi esisopimusta, jotka koskevat Kukkula-alueen toisessa ja kolmannessa vaiheessa hankittavia suojeltavia ja purettavia rakennuksia sekä kehitettäviä maa-alueita. Esisopimukset ovat ehdollisia sille, että perustettava hyvinvointialue vahvistaa edellä mainitun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Kokonaisuuteen sisältyy myös Äänekoskella oleva Sisä-Suomen sairaala-alue.

Kiinteistökaupasta ja esisopimuksista muodostuvan kokonaisuuden kauppahinta on 46 miljoonaa euroa, joka jakaantuu kolmeen osaan arviolta vuosille 2021–2024. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2021 loppuun mennessä toteutettavalla kiinteistökaupalla hankittavan takaisinvuokrattavan osuuden kauppahinta on noin 24,6 miljoonaa euroa ja esisopimusten yhteensä noin 21,4 miljoonaa. Yhteisyritys rahoittaa kiinteistökaupan osin omistajien varoin ja osin pankkirahoituksella.

Jyväskylä keskustan tuntumassa sijaitseva Kukkula-alue on tänään Sairaala Novan myötä 3000 hengen työpaikkakeskittymä ja korkean hyvinvointi- ja terveysosaamisen alue, jossa hoidetaan keskisuomalaisia ihmisiä.

Kukkula-hanke edustaa laajamittaista kaupunkikehitystä, jonka tuloksena rakentuu uusi kaupunginosa työpaikkoineen ja monipuolisine asumismahdollisuuksineen. Kehitystyön myötä alueelle arvioidaan 2020- ja 2030-luvuilla syntyvän huomattavasti lisää työpaikkoja, palveluja sekä laadukas asuinympäristö lähes 3000 ihmiselle. Rakentamisen volyymi riippuu kaavoitusratkaisuista. Alustava arvio rakentamisen volyymistä seuraavan 10–15 vuoden aikana on noin 250–300 miljoonaa euroa.