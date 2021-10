Rovaniemen ikuisuushankkeen Valionrannan kaava eteni – alueelle tulossa kongressi-kylpylähotelli ja asuinkerrostaloja

Nyt kaupungin asukkailla on vielä mahdollisuus antaa mielipiteitä kaavasta. Varsinaisesti kaavaehdotuksen aineisto asetetaan nähtäville viimeistään marraskuussa, kun rakentamistapaohjeet ja laadukasta rakentamista ohjaavat kriteerit valmistuvat.

Rovaniemen kaupungin kaavoitussopimuskumppanina Valionrannassa on Lapland Hotels. Sen suunnitelmana on rakentaa alueelle kongressi-kylpylähotelli ja asuinkerrostaloja.

Noin kilometrin kaupungin keskustasta itään sijaitsevalle kaavamuutosalueelle muodostuisi kaksi tonttia, joista toinen on varattu hotellirakentamiselle ja toinen asuinrakentamiselle. Hotellirakentamiselle kaavaillun tontin pinta-ala on 1,46 hehtaaria, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 22500 kerrosneliömetriä. Tontille muodostuvan rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on kuusi. Viitesuunnitelmassa alueelle on esitetty jokirannan suuntaista rakennusmassaa, joka taipuu kaarevasti rannasta ulospäin.

Asuinkerrostaloja varten kaavaillun tontin pinta-ala on 1,18 hehtaaria. Tontille muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 15500 kerrosneliömetriä. Tontille on osoitettu kolme ohjeellista rakennusalaa, joilla asuinrakennusten suurin sallittu kerrosluku on kuusi ja seitsemän kerrosta.

Valionrannan asemakaavan muutos on ollut lähes ikuisuushanke Rovaniemellä. Asemakaavan muutosprosessi käynnistyi jo vuonna 2008, kun Rovaniemen kaupunki haki suunnittelualueelle ideakilpailun kautta aluerakentamisen toteuttajaa. Ideakilpailun voitti Skanska Talonrakennuksen ja Arinan Kaupan ehdotus ”Lumi”, mutta se ei kuitenkaan lopulta edennyt toteutusvaiheeseen.

Loppuvuodesta 2015 Rovaniemi käynnisti uuden ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Kilpailun voittajatyön pohjalta alueelle laadittiin yleiskaava. Koska kaksivaiheiseen kilpailuun valitut ryhmät kuitenkin vetäytyivät alueen tontinluovutuskilpailusta, Rovaniemen kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2017 keskeyttää kilpailun ja käynnisti kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen osalle Valionrannan osayleiskaavan aluetta. Lopulta kumppaniksi tuli Lapland Hotels, joka siis saa hotellitontin lisäksi myös asuntotontit.

Alueella on aiemmin ollut Valion iso tehdasalue, josta alueen nimi on peräisin. Tehdasalueen rakennukset on purettu, ja alue on nyt tyhjillään.