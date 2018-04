Matkailuyrittäjä Pertti Yliniemi SSR:n pääomistajaksi – Wilenius ja Tamminen ulos

SSR-konsernin perustajiin kuuluva Mika Wilenius sekä aikaisemmat omistajat Tapani Pöyry, Jorma Tamminen ja Kari Kangas ovat luopuneet omistuksestaan konsernissa. Samalla he luopuvat kaikista tehtävistään SSR-konsernissa. Jatkossa uusi sijoittajaryhmä omistaa koko SSR Groupin.

Konsernin tytäryhtiöissä vähemmistöomistajina jatkaa niiden johto.

Omistajanvaihdoksen yhteydessä SSR Group saa merkittävästi uutta pääomaa omistajilta ja rahoittajilta. Samalla käynnistyvät uudet rakennushankkeet kuten RS-hankkeet, joihin on järjestelyn yhteydessä myönnetty pankkirahoituksia. Omistusjärjestelyn myötä myös useat uudet urakkahankkeet toteutuvat.

”SSR Group on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja olemme kehittäneet määrätietoisesti yhtiön toimintaa. Olemme hyvin tyytyväisiä nyt löydetystä ratkaisusta. Luottamuksemme sijoittajaryhmään on vahva, ja uusi pääoma vahvistaa yhtiön taloutta ja luo vakautta tulevaisuuden toimintaan”, kertoo SSR Groupin toimitusjohtaja Arto Kukkonen.

”SSR-konsernin viime vuosien kasvu osoittaa, että yhtiön alueellinen toimintamalli on onnistunut. Uusissa tytäryhtiöissä tehdään kannattavaa rakennustoimintaa, ja yhtiön palveluksessa työskentelee rakennusalan huippuammattilaisia. Uskon, että SSR Groupilla on erinomaiset kasvuedellytykset. Nyt keskitymme yhtiön ydintoimintaan ja sen vaatimien toimintaedellytysten varmistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen”, toteaa Pertti Yliniemi.

Salpausselältä koko Suomen rakentajaksi

SSR Group Oy on asunto-, toimitila-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamiseen erikoistunut valtakunnallinen rakennuskonserni. Yhtiö laajeni vuonna 2015 SSR Group -konserniksi, jonka alle kuuluu tänä päivänä kahdeksan alueellista tytäryhtiötä. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 176 miljoonaa euroa.

Yhtiö on viime aikoina ollut negatiivisessa julkisuudessa muun muassa johdon verorikostutkinnan vuoksi. Myös yhteydet Kehittyvien Maakuntien Suomen taustalla olleisiin henkilöihin ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja uutisointia.

SSR Groupin taustalla on lahtelainen Salpausselän Rakentajat, joka oli Mika Wileniuksen ja jääkiekkoilija Erkki Laineen perustama yhtiö. Se oli jonkin aikaa Lujatalon omistuksessa, mutta sitten Wileniuksen ja Lujatalon omistavien Isotalojen tiet erkanivat julkistamattomista syistä ja yhtiö palasi Wileniuksen omistukseen. Hän lähti pian hakemaan uusia omistajia paikallisista liikemiehistä (mm. Toivo Sukari Turussa ja Reima Kuisla Seinäjoella) ja samalla yhtiön toiminta laajeni voimakkaasti muulle Suomeen.

Rovaniemeltä yhtiö palkkasi sieltä lähteneen Skanskan organisaation. Isoimpana hankkeena on Skanskalta periytynyt Lapinaukean suuri asuntorakennushanke.

Kirurgista Lapin matkailukeisari

Lapland Hotels puolestaan on Rovaniemellä lähdössä rakentamaan Valionrannan aluetta, jonne tulee hotelli ja asuntoja. Lapin matkailun voimakkaan kasvun myötä sillä on myös muita investointisuunnitelmia. Esimerkikiksi Pallaksen hotellihanke on ollut vireillä pitkään.

Lapland Hotels on Suomen suurin yksityinen hotelliketju, johon kuuluu 16 hotellia ja 1700 huonetta sekä 8 000 ravintolapaikkaa Lapin suurimmissa matkailukohteissa sekä Oulussa ja Tampereella. Lisäksi hotelliketjulla on hiihtokeskustoimintaa Ylläksellä Äkäslompolon kylässä sekä Luostolla, Oloksella ja Pallaksella. Lapland Hotels omistaa myös osan Lapin Safarit -ohjelmapalveluyrityksestä.

Yhtiön omistaja Pertti Yliniemi syntyi Muoniossa vuonna 1954. Kirurgina toiminut Yliniemi palasi Muonioon selvittelemään isäukkonsa yhtiön asioita. Yksi hoidettavista oli Oloksen matkailukeskus. Sillä tiellä Lapin matkailukeisariksikin kuvattu Yliniemi edelleen on.