Turun tunnin junan suunnittelu käynnistyy – suunnittelusopimusten arvo 21 miljoonaa

”Junayhteyksiä suunnitellaan Suomessa nyt ensimmäistä kertaa hankeyhtiömallilla”, Turun Tunnin Juna oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen sanoo tiedotteessa.

Suunnitteluvaiheessa teetetään viisi erillistä ratasuunnitelmaa osuuksille Espoo–Lohja, Lohja–Salo, Salo–Hajala, Hajala–Nunna ja Nunna–Kupittaa. Näitä suunnitelmia edistetään rakennusvaiheeseen omina kokonaisuuksinaan.

Hankkeen merkittävin kokonaisuus on Espoon ja Salon välisen oikoradan suunnittelu. Tämän yhteyden suunnittelu alkaa jo lokakuussa. Työtä varten on kilpailutettu neljä suunnittelutoimistoa.

Espoon ja Vihdin välistä osuutta suunnittelee Sweco Infra & Rail, Vihdin ja Lohjan välistä osuutta Ramboll Finland, Lohjan ja Suomusjärven osuutta Sitowise ja Suomusjärven ja Salon osuutta Afry Finland. Sopimusten arvo on yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Afry kertoo oman suunnitteluosuutensa olevan noin 30 kilometriä pitkä ja sijoittuvan kumpuilevaan maastoon, jossa silta- ja tunnelisuunnitteluosaaminen ovat merkittävässä roolissa. Osuudella on peräti kuusi tunnelia ja 28 siltaa. Suunniteltavien tunnelien yhteispituus on noin 6,5 kilometriä, ja pisin silta on noin 1,5 kilometriä pitkä.

Merkittävänä hankkeena suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe Facility). Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen suunnitteluun on myönnetty tukea yhteensä 50 prosenttia kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 37,5 miljoonaa euroa.

Turun Tunnin Juna -hankeyhtiössä ovat mukana valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.