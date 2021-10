Klar Partners omistaa kaupan jälkeen kaksi talotekniikkakonsernia Pohjoismaissa, sillä se osti viime keväänä Ruotsin johtaviin talotekniikkayrityksiin kuuluvan Sandbäckens Groupin. Nyt vahvistetun yrityskaupan jälkeen QMG ja Sandbäckens muodostavat yhdessä suuren pohjoismaisen talotekniikkakonsernin.

QMG:lla on noin 1 100 työntekijää ja se on 200 miljoonan euron liikevaihdollaan Suomen kolmanneksi suurin talotekniikka-alan yritys.

Sandbäckensin liikevaihto on noin 140 miljoonaa euroa ja henkilöstöä sillä on noin 800. Kumpikin yhtiö toimii hajautetusti eli niiden paikallisilla tytäryhtiöillä on merkittävä vastuu asiakkuuksista ja paikallisesta liiketoiminnasta.

Sandbäckens Groupin ja syntyneen uuden pohjoismaisen konsernin toimitusjohtaja on Mikael Matts. Kimmo Liukkonen jatkaa QMG:n toimitusjohtajana.