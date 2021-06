QMG saa uuden pääomistajan ja lähtee rakentamaan pohjoismaista talotekniikkakonsernia

Klar Partners Limitedin hallinnoimat rahastot ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla ne ostavat QMG:n. QMG tarjoaa talotekniikkaurakoinnissa muun muassa LVI-, sähkö-, jäähdytys-, sprinkleri- ja turvatekniikkaa. QMG:n liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajalta on noin 200 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa on askel kohti Klar Partnersin tavoitetta luoda Pohjoismaiden johtava talotekniikkaurakointi- ja huoltopalvelukonserni, sillä se omistaa entuudestaan ruotsalaisen talotekniikkakonserni Sandbäckensin.

Sandbäckensin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 150 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 800 ammattilaista. Yhtiö on vahva putkipuolen osaamisessa eli se on lvs-yhtiö. Siltä puuttuu ilmanvaihdon ja sähkön osuuksia.

“Olemme seuranneet QMG:ta jo jonkin aikaa, ja se sopii erinomaisesti Klarin sijoitusstrategiaan. QMG ja Sandbäckens edustavat markkinoiden parasta ammattiosaamista ja niillä on erittäin pätevät johtoryhmät. Tämä on loistava pohjoismainen kasvualusta”, Klar Partnersin osakas Fredrik Brynildsen kertoo.

Yhtiöt, jotka muodostavat uuden konsernin, jatkavat toimintaansa erillisinä yksiköinä, Sandbäckens Ruotsissa ja QMG Suomessa. Kimmo Liukkonen jatkaa QMG:n toimitusjohtajana ja kuuluu uuden konsernin johtoryhmään yhdessä konsernin toimitusjohtaja Mikael Mattsin ja konsernin talousjohtaja Johan Henrikssonin kanssa.

QMG:n enemmistöosakas ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Adelis päätti irtautumisesta viime vuoden marraskuussa. Adelis tuli yhtiön pääomistajaksi vuonna 2017, kun yhtiön perustaja Henri Juva myi pääosan omistuksestaan.

Adelis Equity Partners on Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa toimiva sijoitusyhtiö, joka keskittyy keskisuurten yritysten kehittämiseen. Suomessa Adelis omistaa esimerkiksi osan Puuilosta.

”Yhtiö oli heidän mielestään valmis seuraavaan vaiheeseen ja hallitus käynnisti exit-projektin. Saimme indikatiivisen hinnan usealta tarjoajalta, joista muutaman kanssa edettiin loppukeskusteluun. Klar tunsi meidät jo entuudestaan”, Liukkonen kertoo.

Kauppasummaa ei julkisteta, mutta hinta syntyy tyypillisesti yhtiön arvosta, millaista sen toiminta on, miten vakiintunutta sen toiminta on markkinassa ja mikä on pääoman tuottokyky. Vuonna 2020 QMG:n liiketulosprosentti liikevaihdosta oli 4,5. Se on Rakennuslehden Suurimmat -kyselyn mukaan merkittävästi suurempi kuin sen suurimmilla kilpailijoilla.

”Hinta on kombinaatio monesta asiasta. Tyypillisesti puhutaan tuloksesta ja kertoimista, kuinka montaa kertaa tulos on kauppahinta. Yleensä kerroin on suurimmillaan tällä alalla listatuissa yhtiöissä. Ruotsissa listatut yhtiöt ovat vielä paremmin arvostettuja kuin Suomessa.”

QMG urakoi ja huoltaa LVI-, sähkö-, jäähdytys-, automaatio-, sprinkleri- ja turvatekniikkaa. QMG työllistää noin 1000 ammattilaista lähes 30 paikkakunnalla, joten se on yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan yrityksistä.

”Uusi konserni perustuu molempien yhtiöiden hajautetun rakenteen, vahvan paikallisen aseman ja yrittäjyyden periaatteille. Nyt siihen tulee suuremman yrityksen verkostot ja yhteinen osaamispääoma”, uuden konsernin hallituksen puheenjohtaja Johan Karlström sanoo.

“Yhtiöillä on samankaltaiset yrityskulttuurit ja arvot. Tätä aiomme vaalia ja kasvattaa samalla kun kehitämme yhtiöiden hienosti toimivaa ja onnistunutta hajautettua rakennetta. Yhteisin voimin pystymme kasvattamaan synergioita ja jakamaan parhaita oppeja ja käytäntöjä. Lisäksi yhdessä meillä on voimavaroja nopeuttaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla”, uuden konsernin toimitusjohtaja Mikael Matts sanoo.

Yritysosto vaatii Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän.