GBC haluaa samaan pöytään isojen kanssa

Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser valittiin Green Building Council Finlandin puheenjohtajaksi vuodeksi 2022. Pitkään yhdistyksessä vaikuttanut Kaiser sanoo olevansa tyytyväinen toiminnan ja jäsenmäärän vauhdikkaaseen kasvuun.

Jäsenten määrä on kolmessa vuodessa yli kaksinkertaistunut.

”Verkosto on voimavaramme. Toimikunnissamme on mukana tällä hetkellä noin 500 ihmistä. Kasvu on ollut huimaa”, Kaiser mainitsee.

”Järjestömme alkaa olla jo sen verran merkittävä toimija, että näemme itsemme luontevana kumppanina kansallisissa kiinteistö- ja rakennusalan ilmasto- ja kestävyyskeskusteluissa muiden alan suurten järjestöjen kanssa.”

Kaiser nostaa eräänä esimerkkinä esille GBC:n toiveen päästä Kira-foorumin jäseneksi, viidentoista muun alan yhteisön joukkoon.

GBC haluaa muutenkin lisätä toimintansa vaikuttavuutta.

”Ala on melko hyvin sitoutunut kestävän rakentamisen periaatteisiin, mutta nyt on edettävä vauhdikkaammin kohti konkreettisia toimenpiteitä. Olen itse iloinen siitä, että kestävät kriteerit otetaan mukaan kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa Suomessa. Maailma muuttuu hanke kerrallaan.”

GBC kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Järjestön keskittyy rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistämiseen, Suomen kytkemiseen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittämiseen sekä vuoropuhelun aktivointiin.

Järjestö edistää myös kestävään rakennettuun ympäristöön liittyvien, innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä ja tuottaa puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioidemme päätösten pohjaksi. Jäsenilleen GBC tarjoaa kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, tietopalvelua ja kehitystoimintaa.

GBC tuo kansallisen näkökulman kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten LEEDin ja BREEAMin soveltamiseen.

Green Building Council Finland kuuluu maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon. Se koostuu noin 70 kansallisesta Green Building Councilista.