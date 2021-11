Haitta-aineissa löysäillään yhä: Tietämättömyys, välinpitämättömyys ja rahanahneus rehottavat

Asbesti ja muut haitta-aineet tuovat aina lisäkierroksia korjaushankkeisiin.

Suomessa käytettiin asbestia uudis- ja korjausrakentamisessa 1910-luvulta aina vuoteen 1994, jolloin sen käyttö kiellettiin. Sen jälkeen rakennetuista taloista asbestia ei löydy. Käytännössä jo 1980-luvun lopulta alkaen asbesti on ollut hyvin vähällä käytöllä.

Vanhaa rakennuskantaa silti riittää, ja asbesti aiheuttaa Suomessa yhä eniten työperäisiä kuolemia, yleisimmin syövän takia. Asbestille altistuu sekä rakennustyöntekijöitä että muita kansalaisia. Jos pintoja ei rikota, ei synny pölyä eikä riskiä, mutta esimerkiksi kylpyhuoneremontin purkuvaiheessa asbestia saattaa levitä haitallisia määriä huoneistoon.

Vanhassa asuintalossa mahdollisesti oleva asbesti ei ole vaarallinen niin kauan kuin talon rakenteita ei aleta purkaa.

Suurimmat syyt siihen, että asbesti on edelleen suuri ongelma, ovat tietämättömyys, välinpitämättömyys ja rahanahneus.

Vanhoissa putkitiivisteissä voi olla asbestia

Voimakkainta asbestin käyttö oli 1960- ja 1970-luvuilla. Sitä suosittiin hyvän sähkön- ja lämmöneristekyvyn vuoksi. Asbestipitoisia materiaaleja löytyy edelleen esimerkiksi lämmöneristeistä, rakennuslevyistä, laasteista, muovimatoista, maaputkistoista ja ilmanvaihtotuotteista. Usein putkiremontin yhteydessä putkitiivisteistä paljastuu asbestia.

Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksissa paikallistetaan rakenteissa tai järjestelmissä esiintyvät terveydelle tai ympäristölle vaaralliset materiaalit ja aineet. Siinä selvitetään pintamateriaalien lisäksi rakenteiden sisäiset haitalliset aineet ja rakenteisiin mahdollisesti imeytyneet muut ongelma-aineet. Vaikka kyse on terveyden kannalta hyvin merkittävistä asioista ja kehitystäkin on viime vuosina tapahtunut, on haitta-ainetutkimusalalla edelleen epäilyttäviä käytäntöjä.

Asbestikartoitus on osa haitta-ainetutkimusta. Se selvittää asbestin esiintymisen kiinteistössä ennen korjauksia, purkutöitä tai jätehävitystä. Asbestikartoitus on pakko tehdä ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä.

Suunnittelijan vastuulla on huomioida korjausrakentamishankkeen aikataulussa, että vaaditut kartoitukset ehditään tekemään ennen purkutöitä. Rakennuttajan on turvallisuusasiakirjassa mainittava kaikki vaara- ja haittatekijät.

Jos asbestikartoituksen jättää tekemättä, se voi muodostua kalliiksi tekemättä jättämiseksi

Ylitarkastaja Janne Hokkanen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta on työsuojelun asiantuntija. Hän tuntee hyvin myös haitta-ainetutkimusten nykytilanteen.

”Varsinkaan yksityinen ihminen ei aina ymmärrä, miten merkittävistä asioista kartoituksissa on kyse. Myös ammattipuolella käy joskus samalla tavalla. Korjausrakentamiskohteessa rakennuttaja saattaa sysätä vastuuta mainitsemalla urakoitsijalle, että pitäisi kartoittaa”, Hokkanen sanoo.

Kartoittaminen ei kuitenkaan ole urakoitsijan vastuulla. Sen sijaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

”Jos vaikkapa asbestikartoituksen jättää tekemättä, se voi muodostua hyvinkin kalliiksi tekemättä jättämiseksi.”

Välinpitämättömyys voi kostautua. Hokkanen viittaa tuoreeseen tapaukseen, jossa yksityinen henkilö joutui pienen säästöyrityksensä vuoksi lopulta varsin huomattavan summan maksumieheksi.

Mies alkoi purkaa Keski-Suomessa sijaitsevan, vuonna 1971 rakennetun kerrostaloasuntonsa keittiötä. Isännöitsijä kävi asunnossa remontin aloituspäivänä ja ojensi miehelle muutosilmoituslomakkeen taloyhtiölle toimitettavaksi. Lomake jäi täyttämättä, koska mies ajatteli kunnostusurakan olevan vain pieni pintaremontti. Samalla jäi asbestikartoitus tekemättä.

Taloyhtiö huomasi pihalle ilmestyneestä siirtolavasta, että jotakin oli tekeillä. Remontti keskeytettiin, ja taloyhtiö päätti tehdä asbestikartoituksen, jossa selvisi keittiön puretun välitilan laatoituksen sisältäneen asbestia. Asbestia oli ehtinyt levitä ilmanvaihtojärjestelmiin ja kerroskäytäville.

Tapaus eteni Vaasan hovioikeuteen. Päätös tuli lokakuussa. Remontin tekijä määrättiin maksamaan taloyhtiön vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Muutaman satasen asbestikartoituksen unohtaminen maksoi miehelle kaikkineen 42 000 euroa.

Asbestilainsäädännön muuttumisen jälkeen laboratoriopuolelle tulvi uusia toimijoita

Suomessa on yli 200 sertifioitua asbesti- ja haitta-ainekartoittajaa eli niin sanottua AHA-asiantuntijaa. Talonrakennusteollisuuden vastaava lakimies Ville Wartiovaara opettaa AHA-sertifikaattikoulutuksissa ja on AHA-asiantuntijan rakentamisen sertifikaattien ohjausryhmän jäsen.

Wartiovaaran mukaan tutkimuksia tilaavien osaaminen ei läheskään aina ole riittävä.

”Haitta-ainetutkimusten tilaajien taso on ymmärrettävästi vaihteleva. Ammattimaiset rakennuttajat ja heidän käyttämänsä pätevät konsultit osaavat ja ymmärtävät kyllä velvoitteensa haitallisten aineiden tutkimisen osalta. Sen sijaan yksityisten ihmisten, joita velvoite käytännössä koskee samalla tavoin, osaaminen ei varmastikaan ole kovinkaan korkealla”, Wartiovaara sanoo.

Asbestilainsäädännön vuosina 2015–2016 tapahtuneen uudistumisen jälkeen tietoisuus asbestista taloyhtiöissä parani, mutta muita haitallisia aineita ei aina ymmärretä tutkituttaa. Hyvällä haitta-ainetutkijalla olisi vastuu antaa asiantuntijatietoa tilaajalle.

Erikoisasiantuntija Jarno Komulainen johtaa Vahanen Rakennusfysiikan haitta-ainetiimiä. Hänkin korostaa tilaajan roolia.

”Asbestilainsäädännön muuttumisen jälkeen laboratoriopuolelle tuli kymmeniä uusia toimijoita. Haitta-ainetutkimusten laadukkuus vaihtelee tosi rajusti. Suurelta osin se johtuu tilaajien vaihtelevasta tasosta. Kaupungit, seurakunnat ja isoista tilaajista esimerkiksi Senaatti osaavat kyllä tilata, mutta ongelma on yksityisellä puolella ja taloyhtiöissä. Ilmassa voi olla liiallista pelkoa. Asbesti saattaa olla sitoutuneena rakennusmateriaaliin turvallisesti, eikä sitä tarvitse siinä tapauksessa pelätä”, Komulainen kertoo.

Komulainen suosittelee korjaushankkeissa aina haitta-ainetutkimusta ensimmäiseksi toimenpiteeksi, sillä tutkimus voi suuresti vaikuttaa itse korjaushankkeen etenemiseen.

Avin Janne Hokkanen toivoo Kiinteistöliiton ottavan nykyistä aktiivisemman roolin työn tilaajan eli tässä tapauksessa taloyhtiön ohjeistamisessa haitta-ainetutkimuksissa.

Hän myöntää, että myös viranomaistenkin tiedottamisessa olisi parannettavaa.

”Suomessa on asunnoissa aika paljon korjausvelkaa, eikä haitta-aineiden tutkimustarve lähivuosina tule ainakaan vähenemään. Viranomaistahojen tulisi nostaa asiaa voimakkaammin esiin, esimerkiksi viestinnällä. Myös rakennusvalvontapuolella voisi asiaa korostaa siinä vaiheessa, kun kansalaiset hakevat rakennuslupia”, Hokkanen sanoo.

”Viranomaisten toiminnan siiloutuminen taitaa valitettavasti näkyä tässä, vaikka yhteistyötä on kyllä kehitettykin työturvallisuuden ja ympäristöterveyden osalta.”

Hokkanen korostaa, että onnistuneella kartoituksella ehkäistään tulevia ongelmia.

”Terveysongelmien ehkäisyn lisäksi kartoitus hillitsee myös kustannusten nousua. Se näkyy euroina. Jos työmaalla tulee terveysongelmia, siitä seuraa mahdollisia lisänäytteitä ja aikatauluhaasteita. Aika on rahaa rakentamisessa.”

Yrityksiltä on poistettu purkutyöoikeuksia

Ajoittain käy ilmi myös tapauksia, joissa purkuoikeuksia jätetään antamatta valvovan viranomaisen puututtua asiaan. Avi ylläpitää ja valvoo asbestipurkutyövaltuutuksia.

”Purkutyövaltuutuksia on poistettu joiltakin yrityksiltä, kun on havaittu asbestilainsäädännön vastaista toimintaa. Ja hyvä niin, että valvontaa tapahtuu”, Ville Wartiovaara mainitsee.

”Tiedossani on, että tapauksia olisi alle kymmenen, mutta voi olla, että määrä on nykyään korkeampi.”

Janne Hokkasen mukaan purkuoikeuksia poistetaan melko vähäisessä määrin.

”Purkuoikeuksien poistamisen syy on usein ympäristöasioissa, ei useinkaan asbestiin liittyvissä seikoissa.”