Rambollin Inari Weijo on korjausrakentamisen ja kykyjen kehittäjä – ”Rakentamisen kehittäminen monimuotoiseksi ja resurssiviisaaksi olisi tärkeää”

Tampereella työskentelevät rambollilaiset muuttivat uusiin tiloihin Kannelle toukokuussa. Muutto ei ollut fyysisenä matkana kummoinen, vain muutama sata metriä, mutta projektina toimitilojen vaihto oli suuri.

Inari Weijo on Rambollin korjausrakentamisen toimialapäällikkö ja samalla myös yhtiön Tampereen toimiston toimistopäällikkö.

”Työtilojen ja samalla työskentelytapojemme uudistaminen oli aikamoinen ponnistus. Painopiste on siirtynyt työpistemaailmasta vetäytymistiloilla täydennettyyn monitilatoimistoon”, Weijo kertoo.

Weijolla on johdettavana Tampereella 400 ammattilaisen orkesteri. Espoossa sijaitsevan Rambollin pääkonttorin jälkeen Tampereen toimisto tulee kokoluokassa kakkosena.

”Huolehdin, että porukan arki ja toiminnot pyörivät. Onhan se suuri määrä ihmisiä, ja kun uusia ihmisiä tulee taloon, ei kaikkia etenkään näin etäaikana tunne.”

Korjausrakentamisen toimialapäällikkönä hän toimii aisaparina Marita Mäkiselle, joka siirtyi Fisen toimitusjohtajan paikalta korjausrakentamisen aluejohtajaksi Rambollille.

”Marita vetää liiketoimintaa, ja minä keskityn substanssiosaamisen ja -osaajien kehittämiseen ja tukemiseen, laadullisiin tehtäviin. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiantuntijoidemme menestyminen projektitoiminnoissaan.”

Osana asiantuntijoiden kykyjen kehittämistä Weijo on miettimässä heille sopivia koulutuksia. Työhön kuuluu paljon sisäisiä ja ulkoisia projekteja, kuten tutkimushankkeisiin osallistumisia.

”Tontillani ovat myös monet ympäristöministeriölle, yleishyödyllisille tahoille ja oppilaitoksille tehtävät kehityshankkeet. Eräs suuri urakka oli ympäristöministeriön julkaisema Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjausopas, jonka sisällöntuotantourakan vedin.”

Vastuuta, mahdollistamista ja tiimityöskentelyä

Kysyttäessä työuran viimeisimpien vuosien onnistumisista Weijo mainitsee oppaan lisäksi oman sektorin sisäisten intrasivujen rakentamisen.

Arkityö on silppua: neuvotteluja, ohjausta, päätöksien valmistelua ja niiden tekemistä. Yleisten tai äkkiseltään esiin nousseiden ongelmien kuuntelua ja ratkaisemista. Palautteen kokoamista ja tulevan suunnittelua.

Ja ennen kaikkea vastuuta.

”Koronan alettua homma on ollut jatkuvaa Teams-palaverointia. Kokouksissa roolini on usein ohjaava, vedän keskustelua tai koulutusta”, Weijo kertoo.

”Olen kateellisena kuunnellut ihmisiä, jotka sanovat, että korona-aikana on ollut ihanaa laittaa luurit korville ja lähteä metsään pitämään kokousta. Itselläni tuo ei ole juuri koskaan onnistunut, sillä kokoukset ovat aktiivisia ja osallistavia. Tähän on vaikuttanut työskentelyn tehostuminen virtuaalisten toimintatapojen myötä.”

Työhön kuuluu runsaasti yleisjohtamista. Rakennetekniikka on laaja toimintasektori, ja vaikka se rajattaisiin korjausrakentamiseen, ei toiminta-alue paljon kapene.

Rambollin asiantuntijat ovat esimerkiksi rakennesuunnittelijoita, kuntotutkijoita tai kosteudenhallintakoordinaattoreita. Weijo ohjaa jokaisella tekniikka-alalla olevia omia projektiliiketoiminnan kehitysryhmiä.

Weijo luonnehtii itseään johtajana mahdollistajaksi ja tiimityöskentelijäksi. Joukkuelajitermeillä jatkaen hän kokee toimivansa pelaajia tukevan valmentajan ominaisuudessa.

”Joukkue on stara. Esimiestyö on palveluammatti. On toimittava niin, että työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet tehdä työtään. Jos joku vielä kuvittelee, että olemalla vanhanaikainen matriarkka, joka pelolla saa ihmiset hallintaan ja nöyristelemään, ei saavuta luottamusta henkilöstössä. Ei kukaan motivoidu tuollaisesta.”

Weijo sanoo, että työelämässä yleisellä tasolla puhuttaessa paras keino tappaa hänen omaa työmotivaatiotaan, on työpanoksen totaalinen vähättely.

”Rambollissa olen ollut todella tyytyväinen luottamukseen, jota itseäni kohtaan on osoitettu.”

Nykyinen toimi Rambollissa on vaativa, mutta antoisa. Inari Weijo kertoo nauttivansa suuresti haasteellisista tehtävistään.

”Tokihan onnistumiset tuovat hyvää oloa työstä. Esiintyminen on nykyään luontevaa ja mukavaa. Aikanaan jännitin mielettömästi esiintyessäni konservatorio-opinnoissani. Tunsin olevani kehno pianisti, kun samassa ryhmässä oli luontaisia virtuooseja. Sitä kautta oli pakko oppia sietämään epävarmuutta ja hyväksymään, ettei tarvitse olla täydellinen voidakseen olla esillä”, Weijo sanoo.

Hän antaa arvoa tiedon jakamiselle, niin Rambollin sisällä kuin alalla yleisemminkin. Tiedon jakamisella voi koko ala kehittyä.

Rakentamista kehitettävä resurssiviisaaksi

Kestävä kehitys, turvallisuus ja ilmastoviisaat ratkaisut vilahtavat keskustelussa, samoin kuin sisäilmaltaan terveelliset rakennukset.

Kaikista läheisin on kuitenkin toimiva korjausrakentaminen.

”Sen kehittäminen on intohimoni. Koen, että uudisrakentaminen on jossain määrin edustanut kertakäyttökulttuuria. Valitettavan usein on käynyt niin, että rakennetaan jokin palvelu- tai liikerakennus, joka jää tovin päästä käyttökelvottomaksi. Tällöin rakennus muuttuu ongelmaksi, ei mahdollisuudeksi”, Weijo sanoo.

”Rakentamisen kehittäminen monimuotoiseksi ja resurssiviisaaksi olisi tärkeää. Se on minulle jopa ideologinenkin asia. Siksi haluan olla mukana tutkimushankkeissa, joissa mietitään esimerkiksi sitä, miten purettavasta rakennuksesta otetaan rakennusosia jatkokäyttöön.”

Monet rakennukset leimataan sisäilmaongelmaisiksi, perustellusti tai perusteetta, ja niistä halutaan vain eroon. Jotta vältytään ympäristötavoitteiden ja sisäilma-asioiden joutumista väärin perustein vastakkain, tarvitaan alalle lisää tietoa.

Lisätutkimus tuo tietoa materiaalien kierrätettävyyteenkin. Weijo on Rambollin kanssa mukana muun muassa ReCreate-tutkimushankkeessa kartoittamassa, miten elementtirakennusten betonielementtejä voitaisiin uusiokäyttää.

Hänen mukaansa jatkossa rakennuksia täytyy korjata selvästi nykyistä enemmän.

”Emme pääse hiilineutraalisuuteen valitsemalla uuteen rakennukseen vaikkapa vähähiilisemmän lattiapinnoitteen. Se ei riitä. Korjaaminen pitäisi tehdä taloudellisesti nykyistä kannattavammaksi. Mukaan tarvitaan viranomaisohjausta ja toiminnan radikaalia kehittämistä. Asia on tietenkin hyvin vaikea toteuttaa. Jos se olisi helppoa, se olisi tehty jo”, Weijo sanoo.

Suomi kaupungistuu, ja luontevasti Rambollinkin hankkeet keskittyvät kasvukeskuksiin.

Inari Weijo Rakennustekniikan diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen korkeakoulu

Ramboll Finlandin Rakennetekniikka Tampereen yksikönpäällikkö ja nykyisin myös korjausrakentamisen toimialapäällikkö, 2014–

Insinööritoimisto Lauri Mehdolla asiantuntijatehtäviä korjaussuunnittelussa ja kuntotutkimuksissa, Tampereen aluepäällikkö, 2007–2014

Aviomies ja 3 lasta (2 lainattua, 1 oma)

Harrastaa joogatyyppistä ryhmäliikuntaa, monipuolista ulkoilua ja peruskorjatun omakotitalon askareita

Weijo asuu perheineen Kangasalalla, hieman sivummalla Tampereen keskustan sykkeestä. He ovat itse peruskorjanneet yli satavuotiaan talon.

”Itselleni on elämänlaadullisesti ollut parempi asua syrjemmässä ja päästä helposti ulkoilemaan. Luonnon läheisyys ja oma piha merkitsevät jotain. Yleisemmin kaupungistuminen on kuitenkin väistämätöntä. Onneksi erilaiset hybridimallit mahdollistavat valtakunnallisen työskentelyn mistä vain ja liikkuminen Tampereelta eri puolille Suomea onnistuu julkisilla kulkuvälineillä helposti”, Weijo mainitsee.

Hän kertoo harkinneensa parikymppisenä nuorena naisena tarkkaan omaa paikkaansa työelämässä. Rakennusala ei ollut ensimmäinen valinta. Hän aloitti Tampereen teknillisessä korkeakoulussa materiaalitekniikan opiskelijana.

”Laman lapsena pidin työllistymismahdollisuuksia tosi tärkeinä. Alan vaihtooni rakennusalalle vaikutti se, että totesin rakentamisen konkreettiseksi toiminnaksi ja tiesin, että se ei koskaan poistu Suomesta.”