Omakotiliitto nimitti uuden toiminnanjohtajan

Marju Silander on toiminut yrittäjä- ja vammaisjärjestöjen johtotehtävissä 11 vuotta. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri pääaineenaan kansantaloustiede. Aiemmin Silander on toiminut pankki- ja viestintäalalla sekä pitkään omaishoitajana.

Omakotiliiton toiminnanjohtajana Silander haluaa vaikuttaa asumiskustannuksiin sekä edistää asumismallia, joka joustaa elämäntilanteiden ja tarpeiden mukaan. ”Yhä useammalla tulisi olla mahdollisuus valita asumistapansa elämäntilanteesta tai mahdollisesta erityisyydestä riippumatta”, hän sanoo tiedotteessa.

Tärkeäksi Silander kokee myös sen, että Omakotiliiton jäseniksi löytävät asujat monista eri ikäluokista ja asumismuodoista. Järjestötoimintaa hän haluaa kehittää kukoistavaksi, vaalia sen yhteisöllisyyttä sekä kehittää yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors on hyvillään, että Omakotiliiton johtoon saatiin pitkän johtajakokemuksen omaava järjestöasiantuntija. ”Marju Silanderilla on täydellistä kokemusta Omakotiliiton luotsaamiseen ja aitoa innostusta toimia tehtävässä”, Rehnfors sanoo.

Omakotiliiton edellinen toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri Janne Tähtikunnas siirtyi RIL ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi syyskuussa.