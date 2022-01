Hollantilaisrobotti alkaa hoitaa suomalaisen golfkentän nurmea

Tulevalla golfkaudella siuntiolaista, noin 200 hehtaarin kokoista aluetta ja sen kolmea täysimittaista golfkenttää hoitaa useampi robottikentänhoitokone.

Hanke on mittava, sillä kenttäyhtiöllä on käytössään yli 140 erilaisen laitteen kentänhoitoarmeija. Pickala on Pohjoismaiden mittakaavalla ensimmäinen golfkenttä, jossa kentänhoitoa ulkoistetaan robottijärjestelmälle. Muualla Euroopassa vastaavanlaista tekniikkaa on jo käytössä noin 60 eri kentällä.

Rms-teknologian Suomeen toimittaa vuonna 2016 perustettu hollantilaisyhtiö Terratronic. Yhtiön perustajilla on yli 25 vuoden kokemus autonomisista kentänhoitojärjestelmistä.

Järjestelmää käytetään myös golfin arvostetuissa European Tour -osakilpailuissa. Käyttötunteja roboteille on kertynyt jo yli 100 000 tuntia.

”Tämä on merkittävä pelinavaus Pickalalle. Haluamme olla eturivissä kehityksessä, ja autonominen ruohonleikkuu golfkentillä on hyvä esimerkki tästä. Yhteistyössä kolme asiaa vakuuttivat meidät eli turvallisuus, laatu ja säästö”, Pickala Golfin toimitusjohtaja Janne Pelkonen kertoo.

Nyt käyttöön otettava tekniikka perustuu gps- ja 3D-kameroihin sekä puskureihin. Pickalassa käytössä oleviin kentänhoitokoneisiin jälkiasennetaan rms-teknologia ja asennuksen jälkeen koneita voidaan käyttää niin autonomisesti kuin manuaalisestikin.

Robotiikan ansiosta koneiden käyttöikää voidaan pidentää kokemusten mukaan kolminkertaiseksi.

Ensimmäinen robottitekniikalla varustettu väyläkone aloittaa Pickalan golfkentillä testikäytössä jo keväällä 2022.

”Tavoitteemme on olla vetovoimaisin golfkeskus Suomessa. Se tarkoittaa ennen muuta kenttien laatutason kehittämistä. Rms-teknologian avulla lisätään leikkuukertoja niin väylillä kuin raffeissa (väylien reuna-alueilla). Robottileikkuu parantaa kenttien laatua läpi kauden. Laadun ylläpitäminen on etenkin keväisin ja syksyisin haasteellista alan kärsimän kausityöntekijäpulan johdosta”, kenttämestari Markus Suojoki kertoo.

Robottitekniikan avulla kentänhoidon säästöt syntyvät välittömästi. Henkilöstön työaikaa voidaan käyttää muihin tehtäviin. Kentänhoidon resurssien arvioidaan lisääntyvän noin kymmenisen prosenttia ilman kustannusten kasvua, kun kokonaisuus on käytössä ja testattu.

Henkilöstökustannuksia arvioidaan säästettävän jopa 90 prosentin verran. Se taas tarkoittaa pickalalaisten arvioiden mukaan parhaimmillaan sitä, että sijoituksen takaisinmaksuaika on vain kaksi vuotta.

”Operatiivisten säästöjen lisäksi tavoitteenamme on pienentää konekantaa, joka on Pickalan tapauksessa iso kuluerä. Robotiikan ansiosta leikkaavien väyläkoneiden tarve vähenee nykyisestä kuudesta koneesta kahteen ja raffileikkureiden tarve viidestä kolmeen. Samalla myös huoltokustannukset pienenevät ja koneita ajavat ihmiset pääsevät hoitamaan kenttää. Vakiohenkilökunnan määrään uusi teknologia ei tuo muutoksia”, Suojoki sanoo.