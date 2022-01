Rakentamisen suhdanne jäähtymässä

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

”Teollisuus jatkaa hyvää virettään ja kasvun kannalta suurin ongelmana on edelleen materiaalien saatavuus. Toisaalta palveluissa etenkin rajoituksista kärsineillä aloilla on tullut entisestään lunta tupaan. Rakentamisessa asuntojen ennätystuotanto on kääntymässä alaspäin. Suhdanne on kokonaisuutena kypsymässä, vaikka alojen tilanteet vaihtelevatkin varsin paljon”, EK:n johtajasanoo tiedotteessa.