Skanska rakentaa BoKlok-puutalokohteen nyt Turkuun

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Turun ensimmäiseen BoKlok-kohteeseen As. Oy Turun Puuseppään tulee 38 asuntoa kaksioista neljään huoneeseen. Asuntokoot vaihtelevat välillä 44–74,5 neliötä ja jokaisessa asunnossa on joko oma parveke tai pieni piha. Asukkaiden yhteinen pihasauna mahdollistaa tehokkaan asuntokohtaisen tilankäytön ja vähentää näin myös energiankulutusta. Piha-alueella on huomioitu asukkaiden kohtaamispaikkoja, kuten yhteinen pienviljelyspalsta ja leikkialue.