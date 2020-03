Suomen ensimmäinen BoKlok-kerrostalo valmistettiin Tartossa – se nousi reilussa viikossa Vantaalle

Suomen ensimmäinen BoKlok-kerrostalo on noussut Vantaan Koivuhakaan. Vielä joulukuun alussa tontilla oli vain perustukset, mutta tammikuussa viisikerroksinen talo nousi harjakorkeuteen reilussa viikossa. Moduulien asentamiseen meni noin 8 päivää. Sen jälkeen nostettiin ylös vielä vesikatot.

Varsinainen työmaa on kuitenkin ollut Virossa, sillä tilaelementit, joista talo on pinottu, valmisti ja asensi tartolainen Kodumaja. Suomen BoKlokin maajohtaja Kati Valtonen sanoo, että sen kanssa on tarkoitus tehdä pidempiaikainen sopimus toimituksista.

Kodumaja on toimittanut puuelementtejä kaikkiin Pohjoismaihin, ja Norjaan peräti 14-kerroksisen puukerrostalon.

Tarjouksia kysyttiin myös suomalaisilta tehtailta, mutta ne eivät pärjänneet sen paremmin hinnalla kuin tuotantovolyymillakaan. Vuosikymmenen alussa vielä Stora Enso toimitti clt-stä valmistettuja moduuleja BoKlokin luhtitaloihin. Nyt virolainen, Pärnussa toimiva Harmon on toimittanut kerrostalon viereen tulevien luhtitalojen moduulit.

Kerros päivässä on kova tahti

Vantaalla työ sujui parhaimmillaan kerroksen päivävauhtia. Vain ajoittaiset tuulet ja sateet päivät häiritsivät hetkittäin elementtien nostoja.

Vauhti oli kova jopa verrattaessa Rovaniemelle viime vuonna valmistuneeseen Domus Arctican opiskelija-asuntolaan, jossa tilaelementtejä pinottiin kahdeksan kerrosta viikon kerrosvauhtia. Elementtien määrä oli Rovaniemellä kerrosta kohden vain hieman isompi. Erona oli lähinnä se, että Rovaniemellä tilaelementit oli tehty clt:stä, mutta BoKlokissa ne ovat rankarakenteiset.

Vantaalla yhteen kerrokseen meni 17 elementtiä. Tilaelementtien pohjatöiden toleranssivaatimus oli kolme millimetriä, mutta suurimmat heitot jäivät BoKlokin tuotantojohtaja Terho Tikkasen mukaan kahteen millimetriin, joten saumaustöistäkin on selvitty sujuvasti. Parhaillaan työmaalla liitetään tilaelementtien talotekniikkaa yhteen koko talon kiinteistötekniikan kanssa. Työmaan vahvuus on 60 henkeä, sillä samaan aikaan viimeistellään myös kerrostalon viereen tehtyjä BoKlok-luhtitaloja.

Moduulirakentamisella BoKlokin rakentajaosapuoli Skanska hakee kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Siihen liittyy tavoite siirtää työtä niin paljon kuin mahdollista tehtaaseen, koska tuottavuus siellä on niin paljon parempi kuin rakennustyömaalla. Samaa on tehnyt jo Lehto ja nyt myös YIT on tehnyt avauksen moduulirakentamiseen.

”Tekeminenkin on mukavampaa ja turvallisempaa sisällä tehtaassa kuin tuulessa ja räntäsateessa”, Tikkanen sanoo.

Säästöjä voi hänen mukaansa miettiä jopa sitä kautta kuinka paljon työaikaa nostoissa ja työmaa-asennuksissa säästyy, kun materiaalit ovat keittiökoneista lähtien valmiina sisällä asunnoissa elementissä.

Säästöpotentiaali on iso, sillä Rovaniemellä puukerrostalon hinta arvioitiin betonitaloa edullisemmaksi, vaikka käytössä oli kallis clt-levy.

Logistiikan toimivuus otettiin huomioon jo asuntojen pohjia ja tilaelementtejä suunniteltaessa. Yhteen rekkaan mahtuu 4 x 8 metrin tilaelementti parvekkeen kanssa. Jos kyseessä on yksiö, koostuu se yhdestä tilaelementistä, jossa on mukana myös keittiökaapit ja -koneet sekä wc ja suihkuhuone.

”Seuraavassa kohteessa myös parvekkeiden kaiteet asennetaan valmiiksi tehtaassa”, Valtonen kertoo syntyneistä kehitysideoista.

Virolaiset yllättivät laadullaan

Tilaelementtien kuljetus aiheuttaa aina joihin elementteihin halkeamia. Aiempien kokemusten pohjalta valmistajat tietävät kuitenkin jo hyvin ne kohdat, joihin halkeilua tulee ja ne osataan ennakoida ja rajata jo etukäteen. Laatuun tällä ei ole vaikutusta.

Virolaiset jopa yllättivät suomalaiset laadullaan. Ovien listoituksissa oli kaunis jiiri, kun Tikkasen mukaan Suomessa grynderit ovat jo pitkään jättäneet sen tekemättä.

Ensimmäisissä Suomeen tehdyissä puukerrostaloissa 1990-luvulla ongelmaksi osoittautui talojen heikko ääneneristys. Ääneneristykseen on Tikkasen mukaan nyt kiinnitetty paljon huomiota. BoKlokin moduulitalossa asuntojen tilaelementtien välissä on 30 millimetrin ilmarako, jotta äänet eivät kuuluisi seinien läpi. Rungot on irti toisistaan ja äänieristykseen on käytetty myös eristyskumeja ja ääneneristysvilloja. Viikko sitten tehty akustiikkatesti osoitti, että ääneneristys oli kunnossa.

Suunnittelu venytti aikataulua

Koivuhaan Asunto Oy Vantaan Voltti on yksi kolmesta tontista, jotka Vantaa vuonna 2017 osoitti puurakentamiselle. Kyseessä oli samalla päänavaus puurakenteisten omistusasuntojen tekemiselle. Tähän mennessä pääosa puukerrostaloista on ollut erilaisten yleishyödyllisten rakennuttajien vuokra-asuntoja.

Asuntojen piti valmistua jo viime syyskuussa, mutta lupamenettely kesti odotettua pidempään. Myös suunnittelu vei aikaa, koska kyse oli ensimmäinen kohde, jonka virolaisyhtiö teki suomalaisilla ratkaisuilla. Rakenne- ja akustiikkasuunnittelijana BoKlokin puukerrostaloissa on A-Insinöörit.

Viisikerroksisessa talossa on 34 asuntoa. Alin kerros on väestönsuojavaatimusten vuoksi betonista, ja sinne sijoittuu myös asukkaiden yhteinen sauna. BoKlokin kuluttajakyselyssä omaa saunaa ei pidetty tärkeänä.

BoKlok teetti ennen investointipäätöstä tutkimuksen, jossa ihmisiltä kysyttiin heidän asumistoiveitaan niin, että myös valintojen hintavaikutus oli tiedossa. Omaan kotiin muuttavat olivat kiinnostuneita reilun kokoisista kaksioista ja kolmioista. Yksiön valitsi vain kaksi prosenttia vastaajista. Tästä BoKlok veti johtopäätöksen, että tilaville kaksioille ja myös perheasunnoille on kysyntää, kun hinta on kohdallaan. Tämä on ohjannut BoKlok-asuntojen suunnittelua. Asuntoja on suunniteltu oman kodin perustajille eikä vuokra-asuntosijoittajille.

Moni ostaja arvostaisi puupintoja myös sisätiloissa, mutta paloturvallisuussyistä asukkaille on tarjolla ainoastaan kipsilevyä. Puu näkyy sisällä vain puuportaissa.

Valtosen mukaan asunnot ovat menneet erittäin hyvin kaupaksi. Vain joitakin asuntoja on enää jäljellä. Luhtitalon ja kerrostalon asuntojen kysynnässä ei ole hänen mukaansa ole ollut eroa. Asunnot ovat menneet pääosin ostajien omaan käyttöön, kuten on ollut tarkoituskin.

BoKlokin kolmas versio Suomessa

BoKlok on Skanskan ja Ikean Ruotsissa vuonna 1997 lanseeraama kohtuuhintaisen asumisen konsepti. Vantaalla pyritään 10 prosenttia alempaa hintaa kuin naapurustoon nousevissa betonitaloissa. Euroissa tämä tarkoittaa 4400 euron neliöhintaa. Vielä vuosi sitten hintahaarukka asetettiin 100-200 euroa alemmaksi.

Vantaan talo muistuttaa arkkitehtuuriltaan perinteistä keskikäytävällistä suomalaista kerrostaloa, kun taas Ruotsissa BoKlok-kerrostaloissakin on luhtikäytävä.

Kati Valtonen sanoo, että suomalainen malli on otettu käyttöön myös Britanniassa, jonne myös on tulossa ensimmäinen BoKlok-kerrostalo.

Ruotsissa talot ovat nelikerroksia siitä syystä, että silloin selviää ilman sprinklausta. Suomessa sprinklausvaatimus koskee jo kolmikerroksia taloja. Siksi Suomessa tavoitteena ovat kustannustehokkaat 4-6-kerroksiset talot.

BoKlok tekee nyt kolmatta tulemistaan Suomessa. Skanska toi konseptin ensimmäisen kerran Suomeen syksyllä 2002 mutta lopetti sen käytön vuonna 2006 Porvooseen ja Vantaalle toteutettuihin kohteisiin. Yhteensä BoKlok-asuntoja valmistui silloin noin sata.

Skanska uudisti konseptin vuonna 2013, jolloin se käynnisti kaksikerrosten luhtitalojen rakentamisen Vantaan Kivistössä. Asuntoja on tähän mennessä valmistunut 300 ja rakenteilla on 78. Suosio on ollut kova.

Nyt uusin ja Skanskan johdon mukaan myös lupaavin vaihe on BoKlok-kerrostalojen rakentaminen. Ruotsissa ne ovat jo suositumpia kuin rivi- ja paritalot. Niihin valmistuu vuodessa yli 600 asuntoa. Suomessa tavoitteena on kaksinkertaistaa nykyinen BoKlok-asuntojen vuosituotanto 200:aan. Kerrostaloasuntojen osuus tästä olisi 100-150.

Vantaan lisäksi kerrostalotuotantoa on jo käynnistymässä Keravan Saviolla, jonne on tulossa kaksi taloa. Seuraava kerrostalokohde on Espoon Mäkkylässä, josta Skanska sai tontin suunnittelukilpailun kautta.

Valtosen mukaan tavoitteena on vakiinnuttaa tuote ja tuotantomalli ensin pääkaupunkiseudulla ja laajentaa sitten toimintaa Turkuun ja Tampereelle.

Kaavoittajalta toivotaan teollistamisen ymmärrystä

Kerrostalopainotteisuutta suosii sekin, että puukerrostaloille saa helpommin tontteja kuin luhtitaloille. Kaikille rivitalotonteillekaan ei voi tehdä luhtitaloja.

Tosin Valtosen mukaan se, että kunta on kaavoittanut kerrostaloalueen, ei välttämättä tarkoita aina sitä, että se sopisi moduulirakenteille kerrostalolle edes silloin, kun kyse kohtuuhintaisen asumisen alueesta. Kaavoittajalla voi olla omia vaatimuksia, johon BoKlok-talo ei taivu. Kyse on niin mitoitusmaailmasta kuin ulkonäöllekin asetetuista vaatimuksista.

Kaupungeilla on Valtosen mukaan kova tahto saada lisää puurakentamista, mutta liian vähän ymmärrystä siitä, mitä teollinen puurakentaminen edellyttää.

Ruotsissa kaavat ovat Valtosen mukaan väljempiä kuin meillä johtuen osin siitä, että siellä on pidempi perinne puukerrostalojen rakentamisesta.

BoKlok-taloissa lähtökohtana on kustannustehokkuus, joka saavutetaan toistettavuudella ja vakioinnilla. Ulkonäöltään talot eivät kuitenkaan ole toistensa kopioita vaan vaihtelua saadaan muun muassa vesikaton muodolla, ulkoverhoilun suunnalla ja erilaisilla parvekemalleilla.

Asunnon ostajalla ei kuitenkaan ole räätälöintimahdollisuuksia ja kalustuskin on tavanomaista niukempi. Kaapit ja kalusteet asukas voi hankkia Ikeasta, joka pitää asukasiltoja, joissa esitellään BoKlok-koteihin suunniteltuja sisustusratkaisuja. BoKlok tarjoaa niihin asennuspalvelua.

Ikea suosisi aurinkopaneeleja

Ilmastotavoitteet tukevat puukerrosalojen rakentamista. Ruotsissa tähän liittyy myös aurinkokennojen rakentamisen BoKlok-talojen katolle. Varsinkin Ikeaa aurinkopaneelit kiinnostavat.

Suomessa aurinkopaneeleja ei kuitenkaan ole tehty, koska Valtosen mukaan julkinen valta ei ole vielä luonut ratkaisua, jolla taloyhtiö voisi maksimoida parhaiten tuottamansa aurinkosähkön ja hyödyntää aurinkosähkö taloyhtiön tilojen lisäksi myös asunnoissa. Asunnoilla ja taloyhtiöllä on omat sähkösopimuksensa ja -toimittajansa, jolloin aurinkosähkön siirtäminen ja myyminen näiden välillä ei ole tällä hetkellä mahdollista.