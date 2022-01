Soutustadion saattaa olla sortumisvaarassa – Olympialaisten monumentti on asetettu käyttökieltoon

Helsingin Soutustadion on turvallisuussyistä asetettu käyttökieltoon. Stadionin katsomon päädyssä on isoja halkeamia, samoin seinissä. Katsomon lipan betonirakenteet näyttäisivät päällisin puolin olevan kunnossa. Se on kuitenkin harhaa. Vanhojen betonirakenteiden heikko kantavuus tuli ilmi jo 1990-luvun peruskorjauksessa.