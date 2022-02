FCG:n toimitusjohtaja vaihtuu – Puoskari siirtyy johtamaan päiväkotiketjua

FCG Finnish Consulting Groupin toimitusjohtaja vaihtuu kesäkuun alussa. Nykyinen toimitusjohtaja Mari Puoskari siirtyy Pilke Päiväkodit Oy:n toimitusjohtajaksi kesäkuun alusta alkaen.

”Olemme toteuttaneet paljon muutoksia, jotka ovat vahvistaneet FCG:n kykyä auttaa asiakkaita erilaisten muurrosten keskellä. Tämä on ollut kaikkien FCG:llä työskentelevien yhteinen ponnistus”, Puoskari sanoo tiedotteessa.

Uuden toimitusjohtajan rekrytointi käynnistyy välittömästi.

”Mari on johtanut FCG:n uusutumista upealla tavalla, ja olen ollut iloinen siitä muutoksesta, jota hänen johdollaan on saatu aikaiseksi”, FCG:n hallituksen puheenjohtaja Minna Karhunen sanoo.

Puoskari valittiin FCG:n toimitusjohtajaksi vuonna 2018. Tätä ennen hän työskenteli suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Pöyryllä.

Puoskari on istunut kolme kautta vihreiden valtuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa ja hänestä tuli Helsingin valtuuston historian nuorin puheenjohtaja vuonna 2013 33-vuotiaana. Hän luopui valtuuston puheenjohtajuudesta ja kuntapolitiikasta vuonna 2017 siirtyessään Pöyryn ympäristöliiketoiminnan johtajaksi. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Pilke-päiväkodit on vuonna 2012 perustettu yksityinen päiväkotiketju, jolla on yli 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli 87 miljoonaa euroa. Noin 2500 työntekijää Suomessa työllistävän Pilkkeen pääomistaja on kesästä 2020 lähtien ollut norjalainen varhaiskasvatuksen perheyritys Dibber.

”Puoskarilla on taustallaan vahva kokemus valtakunnallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta. Arvostamme myös hänen erityistä osaamistaan yhteiskuntasuhteiden johtamisesta ja kumppanuudesta kuntien kanssa, mikä on erittäin tärkeää varhaiskasvatuksen ja perheille tarjottavien palvelujen toiminnassa” Dibber Early Education Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Trude Sydtangen sanoo.