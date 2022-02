Lehdon Hietanen: Vanha kilpailuetumme iski nyt pahasti meitä vastaan

”Rakennusmateriaalien voimakas hintojen nousu iski meihin pahasti. Meidän tapamme tehdä bisnestä on ollut ennen kaikkea sellainen, että annamme kiinteän hinnan hyvin aikaisessa vaiheessa asiakkaalle. Se on ollut meidän kilpailuetumme. Se on ollut hyvä tapa silloin, kun se toimi. Nyt tällaisessa vaiheessa, kun kustannukset ovat nousseet, se on iskenyt pahasti meidän tulokseemme”, Juuso Hietanen kertoi tulosinfossa toimitilarakentamisen rajujen tappioiden syistä.

”Kun annamme kiinteän hinnan ja meidän suunnittelumme on menossa rakennuslupaprosessissa, niin olemme ottaneet myös riskin siitä, miten saamme viranomaisten kanssa asiat selvitettyä.”

Hietasen mukaan toimitilapuolella taustalla oli takavuosien hallitsematon kasvu, joka oli liian nopeaa. Nyt yhtiön on ollut pakko tehdä isoja operatiivisia muutoksia, jotka keskittyvät koko projektin kaareen alusta loppuun saakka. Yksi pääperiaate on, että hankkeiden valinnassa keskitytään kannattavuuteen ja riskien hallintaan.

”Me emme keskity volyymiin, meillä ei ole volyymitavoitteita. Olemme muuttaneet jo meidän hinnoitteluamme, hankinta- ja sopimuskäytäntöjämme. Niiden avulla hallitsemme paremmin meidän riskejämme ja kustannuksiamme projektin aikana. Olemme myös tarkistaneet meidän kannattavuustavoitteitamme eri projektimuodoilla. Olemme yhtenäistäneet meidän toimintatapojamme ja tulemme jatkamaan siinä voimakkaasti kulttuurimuutostamme.”

”Projektin täytyy mennä päätösportin läpi ja täyttää ne edellytykset, jotta se pääsee siitä läpi.”

Hietasen mukaan nämä muutokset eivät kuitenkaan näy heti tuloksessa, vaan operatiiviset muutokset näkyvät vuoden kahden sisällä. Strategiset muutokset näkyvät puolestaan vasta 2–5 vuoden päästä.

Lehto kertoikin jo nyt, että myös tämä vuosi painuu tappiolliseksi. Liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista tulee olemaan 5–10 miljoonaa euroa tappiollinen. Hietanen selittää tätä pääosin jo aikaisemmin sovituilla toimitilaprojekteilla.

”Meillä on vielä meneillään ja alkamassa projekteja, joissa myyntihinta on kiinteä ja sovittu aiemmin. Tämä tulee aiheuttamaan meille paineita myös tänä vuonna. Jos kustannusnousua tapahtuu, niin se vaikuttaa negatiivisesti meidän tämän vuoden projektikatteisiin.”

Koska näitä kiinteällä hinnalla sovittuja heikkokatteisia projekteja on vasta alkamassa, niiden valmistuminen ulottuu vielä vuoden 2023 puolelle. Toisaalta Hietanen rauhoitteli kertomalla, ettei näistä aiemmin sovituista ja vasta käynnistyvistä kiinteähintaisista hankkeista ole näköpiirissä isoja tappioita, vaikka niissä voi ollakin heikko kannattavuus.

”Vuoden 2022 tavoitteena on etenkin parantaa kannattavuuttamme. Tämä on siltavuosi, jolloin me keskitymme parantamaan meidän toimintaamme ja varmistamme myös sitä, että vuodet 2023 ja 2024 tulevat näyttämään paremmilta.”

Asuntojen aloitukset kasvoivat selvästi

Positiivisella puolella Lehdon viime vuodessa oli, että asuntojen aloitukset lisääntyivät 22 prosenttia 1835 asuntoon. Toisaalta kaudella valmistuneiden asuntojen lukumäärä laski 1277 asuntoon vuoden takaisesta 1459 asunnosta.

”Samaan aikaan asuntojen projektikatteet ovat nousseet, eli siellä on positiivinen trendi, vaikka meillä on vielä mahdollisuus parantaa sielläkin. Ja siihen tulemme keskittymään tulevaisuudessa, että projektikatteet voivat vielä nousta asuntojen puolellakin”, Hietanen sanoi.

”Meillä on vahva panostus puurakentamiseen ja me tulemme jatkamaan sitä. Pitää muistaa, että puurakentamisessa on tällä hetkellä todella vahva trendi kysynnän puolella. Sekä suursijoittajat että kuluttaja-asiakkaat haluavat enemmän puurakentamista.”

Asuntopuolella Lehto on kääntänyt painopistettään piensijoittajista suursijoittajiin ja lopullisiin kuluttaja-asiakkaisiin, joiden avulla yhtiössä uskotaan tulevan sekä parempaa kassavirtaa että kannattavuutta.

”Se positiivinen kassavirta voidaan sijoittaa tonttien hankintaan ja niiden kehittämiseen sekä kuluttajabisnekseen asuntopuolella.”

Vaikka toimitilapuoli on pääsyyllinen myös kuluvan vuoden painumiseen tappiolliseksi, myös asuntopuoli vaikuttaa tähän osaltaan.

”Viime vuonna aloitettuja ja tänä vuonna aloitettavia hyväkatteisia asuntoprojekteja tuloutuu vasta vuonna 2023. Joitakin projekteja, joita on vaihdettu kuluttajakaupoista sijoittajille, tuloutuu tänä vuonna, mutta ei siinä määrin kuin olisi tarve. Samaan aikaan volyymit ja tekeminen ovat olleet kasvussa, joten kiinteät kulut tulevat olemaan suhteellisen korkeat tänä vuonna verrattuna siihen, että projektit tuloutuvat vasta ensi vuonna.”

Hoivarakentaminen kuuluu Lehdolla Asunnot-palvelualueen alle. Yhtiöllä valmistui katsauskaudella 4 hoivakotia ja kauden päättyessä oli rakenteilla 1 hoivakoti sekä palveluasumisen kohteita osana asuntorakentamisen hankkeita.

”Hoivamarkkina on tällä hetkellä suvantovaiheessa, mutta uskomme, että 2–3 vuoden päästä se tulee taas kasvamaan. Me tulemme kasvattamaan sitä heti kun markkina näyttää paremmalta. Sijoittajat ovat kuumana myös tällä hetkellä, mutta se on enemmänkin kiinni operaattoreiden mahdollisuuksista tehdä vuokrauspäätöksiä.”