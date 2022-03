Destia pestaa johtoryhmäänsä kaksi kokenutta johtajaa YIT:ltä

Ratapalvelut sekä Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmät yhdistyvät uudeksi Rata- ja kaupunkipalvelut -liiketoimintaryhmäksi heinäkuun alusta. Sen alaisuudessa tulevat toimimaan muun muassa rata-, kaupunki- ja allianssirakentaminen-yksiköt.

Tämän uuden liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty Kari Alavillamo, josta tulee myös Destian johtoryhmän jäsen. Alavillamo aloittaa Destiassa kesäkuussa 2022. Hän siirtyy Destiaan YIT:ltä, jossa hän on työskennellyt vaativissa infra-alan tehtävissä yli 25 vuotta. Alavillamo on muun muassa vetänyt YIT:llä toimitilarakentamisen divisioonaa.

Energiapalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja ja johtoryhmän jäsen Miska Eriksson on päättänyt jättää yhtiön. Hänen seuraajakseen on nimitetty Tapio Salo. Myös hän siirtyy Destiaan YIT:ltä, josta hänellä on vankka kokemus muun muassa projektijohtamisesta ja hankekehittämisestä, muun muassa Tripla-projektin hankejohtajana. Salo on työskennellyt YIT:llä jo yli 16 vuotta. Salo aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään marraskuussa 2022.