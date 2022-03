Kampin kauppakeskus keräsi koronavuonna liki 17 miljoonaa kävijää – neliömyynti maan kärkeä

Viime vuonna se keräsi lähes 17 miljoonaa kävijää. Kauppaa tehtiin vilkkaasti, sillä myynti neliötä kohden nousi noin 5 000 euroon.

Kauppakeskusyhdistyksen ennen koronaa koottujen tilastojen mukaan laskua on pandemiavuosina kertynyt rajusti. Ennen koronaa Kampissa kävi peräti 30,4 miljoonaa kävijää vuodessa. Luku oli esimerkiksi vuoden 2019 tilastojen mukaan Suomen suurin. Myös myynti per neliö oli normaaliaikana Suomen suurinta eli noin 7 195 euroa per neliö.

Koronavuonna 2020 Kamppi menetti Suomen vilkkaimman kauppakeskuksen ykköspaikan Espoon Leppävaarassa sijaitsevalle kauppakeskus Sellolle, jossa vieraili 18,6 miljoonaa kävijää.

Kokotilastoissa Kamppi ei enää mahdu Suomen 20. suurimman kauppakeskuksen listalle.