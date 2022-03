Kesko teki muovisopimuksen – värillinen muovi vaihtuu kirkkaaseen

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimiala on ensimmäisenä kaupan alalla liittynyt vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen. Toimialaan kuuluu tekninen tukkukauppa Onninen ja kuluttaja- sekä yritysasiakkaita palveleva K-Rauta-ketju.

Green deal -sopimus pyrkii vauhdittamaan muovien kiertotaloutta vähentämällä muovin käyttöä ja edistämällä muovin kierrätystä rakennusalalla. Sopimuksen tavoitteena on, että rakennusalalla pakkaamiseen ja suojauksiin käytetty niin sanottu kalvomuovi päätyisi nykyistä tehokkaammin kierrätykseen uusiomuovin raaka-aineeksi ja takaisin markkinoille. Lisäksi tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä. Rakentamisen kalvomuoveja ovat esimerkiksi lavojen muovikääreet, kuplamuovit ja muu rakennustarvikkeiden pakkaamiseen käytetty muovi.

”Päivittäin jakelukeskuksistamme lähtee tuhansia toimituksia asiakkaidemme työmaille ja myymälöihimme suoja- ja pakkausmateriaaliin käärittyinä. Sopimukseen liittyminen on osaltamme merkittävä askel kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteemme on olla alan edelläkävijä vastuullisuudessa. Haluamme omalla esimerkillämme kannustaa koko rakennusalaa vähentämään muovin käyttöä ja tehostamaan muovin kierrätystä edelleen”, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan tavarakaupasta ja logistiikasta vastaava johtaja Petteri Niemi kertoo.

Alkuvaiheessa sopimus kattaa rakentamisen toimitusketjun ja rakentamisen kalvomuovit, joita kertyy muoveista määrällisesti eniten uudis- ja korjausrakentamisen työmailla.

”Jo tällä hetkellä kaikki Onnisen ja K-Raudan kuljetuksissa käytetty kalvomuovi on kierrätettävää. Kierrätyksen vauhdittamiseksi edelleen tulemme siirtymään pelkästään kirkkaan muovin käyttöön. Tällä toimella haluamme helpottaa asiakkaitamme kalvomuovin lajittelussa ja kierrättämisessä työmailla. Lisäksi etsimme jatkuvasti vaihtoehtoisia tapoja pakata tuotteet ympäristöystävällisemmin: edistämme kierrätetyn muovin käyttöä pakkaamisessa ja vähennämme muovia entisestään. Omalta osaltamme kaikkiin varastoihimme ja myymälöihimme tuleva kalvomuovi lajitellaan jo kierrätettäväksi”, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan Suomen logistiikkajohtaja Simo Halkosaari kertoo.

Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö ja järjestöt Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry.

Sopimus on voimassa vuoteen 2027. Kesko on omassa muovilinjauksessaan asettanut tiukkoja tavoitteita muovin välttämiseksi, vähentämiseksi ja kierrättämiseksi. Se on myös allekirjoittanut The New Plastics Economy Global Commitment -sitoumuksen.