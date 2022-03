Lujatalo rakentaa Espoon Niittykumpuun 700 asuntoa

Lujatalo on sopinut lähes 17 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden ostosta rs-asuntotuotantoon työeläkeyhtiö Varmalta. Asuntojen määrä tulee olemaan noin 250.

Samassa yhteydessä Lujatalo rakentaa kvr-urakkana Varmalle noin 100 vuokra-asuntoa samalle alueelle.

Kun näihin lisätään Lujatalon alueella rakenteilla olevat muu asuntotuotanto, nousee rakennettavien asuntojen yhteismäärä lähelle 700 asuntoa.

”Niittykumpu on kehittyvä kaupunginosa Länsimetron varrella ja Lujatalolla on rakenteilla alueella useita kerrostaloyhtiöitä tälläkin hetkellä. Kysyntä rs-kohteissamme on ollut hyvää ja tonttikauppa Varman kanssa varmistaa, että voimme jatkossa tarjota lisää Lujakoti-kohteita Niittykummun alueen asiakkaille”, Lujatalon toimialajohtaja Tero Saanisto sanoo.

Edellinen Lujatalon rakentama asuinkerrostalokohde Varmalle pääkaupunkiseudulla valmistui viime vuoden lopulla Vantaan Tikkurilassa.

Hankkeiden suunnittelu alkaa heti ja rakentaminen käynnistyy vuonna 2023. Työmaasähkö tuotetaan tuulivoimalla ja materiaalitehokkuus näkyy muun muassa jätemäärien minimointina ja muovin käytön vähentämisenä. Uusien rakennusten suunnittelussa pyritään edistämään myös loppukäyttäjien vastuullista kuluttamista.

”Tulevissa asunnoissa jäteastioiden määrää on nostettu ja siivouskomeroihin asennetaan kestokassit kartongille, paperille sekä pulloille ja tölkeille”, kertoo Lujatalon suunnittelujohtaja Janne Sihvonen.

Niittykummun alueen rakentaminen jakautuu usealle vuodelle. Koko rakentamisen aikana Lujatalon työmailla työskentelee keskimäärin lähes 200 ammattilaista.