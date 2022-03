Rakennusliitto: Lehdon työmaalla maksettu alipalkkaa – palkkoja jätetty myös maksamatta

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Virolaisyritys on maksanut työntekijöilleen 9,00–10,00 euroa tunnilta tai 1500 euroa nettona kuukaudessa. Rakennusliitto luonnehtii tapausta "törkeäksi alipalkkaukseksi". Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan alimman palkkaryhmän eli aloittelevan työntekijän taulukkopalkka on 11,04 euroa tunnilta. Neljännen palkkaryhmän eli ammattilaisen tuntipalkka on taulukon mukaan 15,00 euroa.