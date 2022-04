GRK:n Viron-tytäryhtiö sai uuden toimitusjohtajan

Uusi toimitusjohtaja Priit Paabo (40) on aloittanut tehtävässään 1. huhtikuuta. Paabosta tuli samalla myös GRK-konsernin johtoryhmän sekä GRK Infra as:n hallituksen jäsen.

Paabo (MSc Civ.Eng.) on työskennellyt GRK Infra as:n palveluksessa vuodesta 2017 alkaen. Hänellä on monipuolinen kokemus erilaisista infrarakentamisen projektinjohto- ja laskentatehtävistä, ja hän tuntee hyvin GRK:n liiketoiminnan.

Vuonna 2013 perustetun GRK Infra as:n liikevaihto on kasvanut koko sen toiminnan ajan. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli noin 42 miljoonaa euroa, ja se tuplaantui vuoteen 2020 verrattuna. Yhtiö on kasvanut Virossa kannattavasti, ja sillä on vahva tilauskanta.

”Erityisesti Viron ja Ruotsin toimintojen merkitys GRK:lle kasvaa entisestään lähivuosina. GRK:n tavoitteena on saavuttaa yli 700 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä. Haimme Viroon toimitusjohtajaa, jonka tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa edelleen”, GRK:n toimitusjohtaja Juha Toimela kertoo tiedotteessa.

”Meillä on käynnissä useita mielenkiintoisia hankkeita. Olemme mukana muun muassa Rail Baltica -hankkeessa, uusimme parhaillaan Viron rautatieverkon turvalaitejärjestelmiä ja rakennamme Tallinnan ja Tarton välistä valtatietä moottoritieksi”, Paabo sanoo.