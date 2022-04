Stockmannin ikonisen tavaratalokiinteistön myynti toteutui

Kaupan arvo on 400 miljoonaa euroa, josta kaupan yhteydessä maksettu summa on noin 391 miljoonaa euroa. Loppuosa huomioidaan lähivuosien vuokrassa. Kiinteistökaupan myyntituloilla Stockmann maksaa täysin takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan että riidattomat vakuudettomat saneerausvelat, jotka ovat tällä hetkellä yrityssaneerauksen maksuohjelman alaisia.

Stockmann jatkaa tavaratalotoimintaansa koko kiinteistössä pitkäaikaisella takaisinvuokraussopimuksella, joka on tehty uuden omistajan kanssa.

Stockmann ja Keva kertoivat maaliskuussa sopineensa tavaratalokiinteistön kaupasta.

Tavaratalorakennuksen suunnittelija on arkkitehti Sigurd Frosterus, ja sen vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 51500 neliömetriä. Rakennus valmistui ensin 1920-luvun puolivälissä nelikerroksena, ja lopulliseen kahdeksan maanpäällistä kerrosta käsittävään korkeuteensa se valmistui 1930. Sen jälkeenkin sitä on laajennettu eri vaiheissa, uusin muutos valmistui vuonna 2010.