VAV-konserni saa uuden toimitusjohtajan

Tuolloin VAV-konsernin toimitusjohtajana aloittaa Mirka Saarholma, joka siirtyy yhtiöön Helsingin kaupungin asukas- ja yrityspalveluiden johtajan paikalta. Saarholmalla on yli 15 vuoden kokemus asumiseen liittyvien teemojen parista. Hän on toiminut muun muassa Helsingin kaupungin asunnot oy:n asiakkuusjohtajana. Koulutukseltaan Saarholma on insinööri (AMK) ja valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

”VAV tarvitsee toimitusjohtajan, jonka johdolla yhtiö luo strategian 2030-luvulle. Se edellyttää tuoretta näkemystä, raikasta työotetta ja vuorovaikutteista kontaktointia sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Yhtiön hallitus katsoo, että Mirka Saarholman johdolla yhtiö suoriutuu niistä tehtävistä, jotka sille kaupunkikonsernissa on asetettu”, VAV Yhtymä oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Särkelä sanoo tiedotteessa.

VAV rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Konsernin omistuksessa on 230 kiinteistöä, joissa on yli 11200 asuntoa. Niissä asuu lähes joka kymmenes vantaalainen. VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä sekä kolme tytäryhtiötä, VAV Asunnot oy, VAV Palvelukodit oy ja VAV Hoiva-asunnot oy.

VAV-konsernin toimintaa vuodesta 2010 vetänyt Teija Ojankoski siirtyi Y-Säätiö-konsernin toimitusjohtajaksi 1. maaliskuuta. VAV:n asiakkuusjohtaja Lasse Käck on toiminut konsernin väliaikaisena toimitusjohtajana 17. tammikuuta lähtien.