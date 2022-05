Asuntomessut ja John Nurmisen Säätiö yhteistyöhön – messulipusta osa Itämeren hyväksi

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja John Nurmisen Säätiö ovat sopineet kaksivuotisesta yhteistyöstä, jonka myötä asuntomessujen kävijät voivat tehdä lipun oston yhteydessä tehdä lahjoituksen Itämeren suojeluun.

Asuntomessut järjestetään tänä vuonna Luonnonmaan saarella Naantalissa ja ensi vuonna Kuningattarenrannassa Loviisassa. Loviisan tulevalla messualueella asutaan aivan meren äärellä, joten asukkailla on myös vastuu ympäristön ja meren hyvinvoinnista.

”Aluesuunnittelussa on otettu huomioon alueen eläimistö ja rantamaiseman luonnonmukaisuutta tullaan vaalimaan. Rakentamisen ratkaisuissa on pyritty huomioimaan meren läheisyys sekä ekologinen rakennustapa. Yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa sopii erinomaisesti Loviisan Asuntomessutapahtumaan. Asuntomessut rakentuu ainutlaatuiseen ympäristöön, jossa merellä todella on merkitystä ”, kertoo Asuntomessujen projektijohtaja Timo Koskinen.

Asuntomessut järjestetään Naantalissa 15.7.–14.8.2022 ja Loviisassa 7.7.–6.8.2023.