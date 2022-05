FCG nimitti uuden toimitusjohtajan

DI Tommi Kajasoja aloittaa uuden työantajansa palveluksessa toukokuun puolessa välissä. Ennen FCG:n toimitusjohtajaksi siirtymistään hän on työskennellyt pitkään ympäristöpalveluita tarjoavassa Delete-konsernissa, jossa hän on toiminut sekä teollisuus- ja kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtajana että konsernijohtajana.

Kajasojalla on laajasti kokemusta teollisuuden palveluliiketoiminnasta, jota hän on kerryttänyt ennen Deleteä muun muassa Mainpartner Groupissa sekä ABB Servicessä.

”Tommi Kajasojalla on pitkä kokemus B2B-liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Hänen laaja osaamisensa vakuutti koko FCG:n hallituksen. FCG on käynyt viimeiset vuodet läpi muutosta, jossa on satsattu niin asiakaskokemuksen kehittymiseen kuin toimintatapojen uudistamiseen. Uskon Tommin nostavan FCG:n tekemisen jälleen uudelle tasolle”, FCG:n hallituksen puheenjohtaja Minna Karhunen kertoo yrityksen verkkosivuilla.

”FCG:n merkitys asiakkaidensa auttamisessa erilaisten murrostilanteiden keskellä globaalisti ja paikallisesti on erittäin innostava. Yrityksellä on rooli niin energiamurroksen vauhdittamisessa kuin valtavien uusien hallinnollisten uudistusten todeksi tekemisessä”, Kajasoja sanoo.

Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Mari Puoskari ilmoitti helmikuussa siirtyvänsä uuteen työhön päiväkotiketjun johtajaksi. Hän on työskennellyt FCG:ssä vuodesta 2018 lähtien.