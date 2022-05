Kiinteistömarkkinoilla elettiin historian neljänneksi vilkkain vuosi

Toinen koronavuosi kohteli kuin silkkihansikkain suomalaisia kiinteistösijoitusmarkkinoita.

Suomi oli viime vuonna hyvä kohde sijoittajille, jotka yhä enemmän halusivat korostaa esimerkiksi kiinteistöjen ilmastovaikutusten vähentämistä. Sijoittajat hakivat yhä enemmän kohteita, jotka ovat hyviä ilmastonkin kannalta ajateltuna, hyvän tuoton lisäksi.

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien kiinteistöjen kokonaistuotto oli 9,2 prosenttia vuonna 2021.

Vuosituotto oli korkein sitten vuoden 2007. Se on kiinteistötietoa tuottavan ja analysoivan KTI:n tuottaman Kiinteistöindeksin historiassa peräti neljänneksi korkein luku sen vuodesta 2000 alkavassa historiassa.

Tuottoja siivitti kiinteistöjen markkina-arvoihin kirjattu 4,8 prosentin nousu. Nettotuotto pysyi vakaana 4,3 prosentissa.

Korona-ajan tuomat muutokset kiinteistöjen sijoitus- ja tilakysyntään heijastuvat edelleen kiinteistösektorien välisissä tuottoeroissa.

Kevät ja kesä pistivät suomalaiset kiinteistösijoitusmarkkinat aktiivisesti liikkeelle. Esimerkiksi huhti–kesäkuun aikana kauppoja tehtiin kolminkertainen määrä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Syksyllä vauhti kiihtyi entisestään.

”Kauppavolyymeillä mitattuna vuosi 2021 oli Suomen kiinteistömarkkinoiden historian neljänneksi vilkkain vuosi. Vuotta leimasi tunnelman piristyminen, ja kaupankäynti kiihtyi vuoden loppua kohden. Vuoden loppupuolisko oli hyvinkin vilkas. Jälleen kerran kansainväliset sijoittajat olivat hyvin aktiivisia, ja he tekivät 54 prosenttia kaikista kaupoista. Korot olivat edelleen matalia, ja pääomia oli paljon liikkeellä. Viime vuotta leimasi talouden nopea toipuminen pandemiasta, vaikka se vielä jylläsikin. Ilmiö oli samantyyppinen niin Suomessa kuin muuallakin”, KTI:n toimitusjohtaja Hanna Kaleva kertoo.

Positiivinen vire vuokramarkkinoilla

Etätyö saavutti todennäköisesti viime vuonna huippunsa, mutta toimistot eivät katoa mihinkään. Moni yritys voi pienentää tarvitsemiaan neliöitä, mutta toisaalta ne tarvitsevat erilaisia kokoontumistiloja. Yhä useampi yritys haluaa lisäksi panostaa laadukkaampiin, monikäyttöisempiin tiloihin.

Vuokramarkkinoilla vallitsi viime vuonna positiivinen vire. Joihinkin erinomaisen sijainnin kohteisiin esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa oli jopa jonoa, ja näiden laadukkaiden huippusijaintisten toimistojen vuokrataso piti hyvin ja saattaa jopa nousta lähiaikoina. Muualla vuokrissa voi olla jopa laskupainetta.

”Toimistomarkkinassa perustuote on edelleen toimisto, johon tehdään kolmen tai viiden vuoden vuokrasopimus aivan kuin ennenkin, eikä viime vuosi muuttanut tilannetta olennaisesti. Näiden rinnalle toki kehittyy erilaisia tila- ja sopimusratkaisuja, ja sopimuksissa on yhä useammin erilaisia optioita.”

Raklin ja KTI:n Toimitilabarometrissa arvio Helsingin keskustan hyvälaatuisen toimistotilan neliövuokrasta on pysynyt 37 eurossa koko pandemia-ajan, kun taas muilla alueilla vuokrissa nähdään laskupaineita.

Coworking on ehkä voittaja?

Alalla puhutaan paljon myös joustoa tarjoavista coworking-konsepteista ja arvioidaan, että ne olisivat keskipitkällä tähtäimellä voittajia.

”Jollain tavalla näyttää siltä, että vuokralaiset hakevat joustoja. Se, miten joustoja haetaan, jää vielä nähtäväksi. Yhteiskäyttötilojen kohtalo näkyy, kun tilanne on normalisoitunut pandemian jälkimainingeissa.”

Etätyön ja läsnä olevan työn yhdistäminen on tuonut viime vuonna esiin myös ilmiön, jossa fyysiseen tapaamiseen saapuvat eri yritysten työntekijät jatkavat työtään neuvottelun järjestäjän, toisen yrityksen tiloissa. Se taas edellyttää uudenlaisia järjestelyitä kaikille avoimista tiloista.

Toimistotilojen laadullinen kehittyminen voi johtaa pahimmillaan siihen, että yhä uudemmat tilat heikoimmilla sijainneilla syrjäytyvät.

Viime vuonna tyhjiä neliöitä oli pääkaupunkiseudulla yhä reippaat miljoona neliömetriä, eikä tilanne ole todennäköisesti kovin nopeasti muuttumassa. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta tilanne on kestämätön.

”Jos toimistotilaa on tyhjillään noin suuri määrä ja samalla halutaan kehittää vihreyttä, pitäisi miettiä asioita kiertotalouden kannalta, eli tilat ja rakennukset pitäisi saada kiertämään käytöstä toiseen”, Raklin toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen sanoo.

Laurikainen huomauttaa, että kiinteistösijoittajallekin voi jäädä käteen tyhjää tilaa, joka pitäisi saada jalostettua joksikin muuksi aiempaa helpommin. Ilmiö nousi vahvemmin esille viime vuonna.

”Ei kiinteistösijoittaja tee käyttötarkoituksen muutosta kuin todellisesta tarpeesta, mieluummin hän pitää sen olemassa olevassa käytössä. Käyttötarkoituksen muutoksissa esimerkiksi purkava lisärakentaminen voi olla paras vaihtoehto. Ei meidän vihreä keskustelumme tulisi olla vain sitä, että säännellään materiaaleja, vaan miten koko vajaakäyttöinen kiinteistökanta saadaan tehokkaampaan käyttöön.”

Muutoksia kauppakeskuksissa

Kauppakeskuksissa myynnit ja kävijämäärät alkoivat viime vuonna elpyä ja luvut olivat paremmat kuin vuonna 2020. Kauppakeskuksissa mielenkiintoinen asia on se, että tyhjän tilan määrä tasaantui viime vuonna ja vajaakäyttöä on yllättävän vähän edelleen.

”Kolikon kääntöpuoli on se, että käyttäjät ovat erilaisia kuin ennen. Kalliimpien ja korkealaatuisimpien tilojen käyttäjät ovat vähentäneet tilankäyttöään. Tilalle on tullut muita toimijoita, esimerkiksi halvemman hintaluokan tavaratalotyyppisiä yrityksiä, joita ei aiemmin ole nähty kauppakeskuksissa vaan omissa tiloissaan ydinkeskustojen ulkopuolella”, Kaleva arvioi.

Uusia ruotsalaissijoittajia saapui markkinoille

Ruotsalaiset sijoittajat tekivät viime vuonna suuria kauppoja. Kaikista ulkomaisten ostajien kaupoista muista Pohjoismaista tulleet toimijat tekivät noin puolet. Ruotsin ohella sijoittajia tuli myös Tanskasta.

Vuoden tulokkaaksi nousi ruotsalainen Nyfosa, joka perusti Suomen yksikkönsä huhtikuussa ja oli vuoden loppuun mennessä tehnyt kauppoja jo liki 700 miljoonalla eurolla. Heinäkuussa yhtiö hankki kiinteistöjä Jyväskylästä yli 200 miljoonalla eurolla.

Niin ikään ruotsalainen Castellum teki merkittävän suuria kauppoja, joista suurin oli noin 640 miljoonan euron arvoinen ja 22 toimistokiinteistöä sisältävä kokonaisuus.

”Pohjoismaiset sijoittajat ovat Suomessa kuin kotimarkkinoillaan, ja heillä on Suomessa oma toimisto tai yhteistyökumppani”, Kaleva kertoo.

Yhteiskuntakiinteistöt nousivat kauppatilastoissa viime vuonna yhä vahvemmin esille. Määrä on kasvanut, ja niitä on reilun 90 miljardin euron kiinteistösijoituskannasta jo yhdeksän prosenttia, ja kasvu on ollut nopeaa. Pääomia yhteiskuntakiinteistöihin on kertynyt muutamassa vuodessa noin kahdeksan miljardin euron verran. Kasvu sai alkunsa vuosina 2014–2015.

Kauppa kävi viime vuonna sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden kesken. Kaupat lähtivät liikkeelle terveydenhuollon hoivakiinteistöistä, mutta ovat nyt laajentuneet esimerkiksi pelastus- ja opetusalojen kiinteistöihin. Sektorin sisällä voi olla muutaman miljoonan euron päiväkoteja, mutta myös esimerkiksi kokonaisia kampuksia.

”Ammattimaiset kiinteistöomistajat hankkivat yhteiskuntakiinteistöjä, ja ne päätyvät ammattimaisempiin käsiin. Monissa kunnissa haetaan lisää osaamista kiinteistömassan hallintaan esimerkiksi oppilaitosten osalta ja pohditaan sitä, millaisia kouluja ylipäätään tehdään”, Laurikainen kertoo.

Viime vuoden kiinteistösijoitusmarkkinoita leimasi erityisesti erikoistuneiden toimijoiden ja rahastojen aktiivisuus. Eniten kauppaa tehtiin vuokra-asunnoista ja toimistokiinteistöistä, mutta yhteiskuntakiinteistöissäkin päästiin lähelle miljardia euroa.

Vuoden 2022 aikana summa noussee uuteen ennätykseensä, sillä koossa on jo yli 700 miljoonan euron arvosta kauppoja, joista suurimman teki Lähitapiolan rahasto, joka hankki omistukseensa Espoon sairaalan.

Epävarmoina aikoina on helppo ymmärtää, miksi kiinnostus yhteiskuntakiinteistöjä kohtaan lisääntyy. Ne ovat riskiprofiililtaan erilaisia, vaikkakaan eivät riskittömiä. Pitkän vuokrasopimuksenkin jälkeen pitää löytää uusi käyttäjä. Toimistomarkkinoilla epävarmuus jatkunee, kun yritykset miettivät työskentelymallejaan.

Lue tästä lisää miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan mietitytti kiinteistösijoittamisen ammattilaisia ja mitkä voivat olla mahdollisia vaikutuksia Suomessa.