Parhaat palkittiin Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Vuoden 2021 parhaat yritykset ja työmaat Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa palkittiin Rakennusteollisuuden turvallisuusviikon pääseminaarissa Helsingissä tiistaina. Kilpailu järjestetään Uudellamaalla.

Yrityssarjassa isojen talonrakennusyritysten sarjan voitti NCC Suomi oy ja pienten talonrakennusyritysten sarjan Rakennustoimisto Nousiainen oy.

Talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyritysten voiton vei YIT Suomi oy:n työmaa As. oy Sipoon Kalliokielo. Pienten rakennusyritysten työmaasarjassa kärkeen ylsi NHK Rakennus oy:n M2-kodit, Naavatie 8 Järvenpäässä.

Infra-alan yrityssarjan voitti Skanska Infra oy. Infran työmaasarjassa parhaaksi nousi GRK Infra oyj:n työmaa Yläkartanontie plv 0-380, Kaskilaaksontie sekä osa-alueet Kartanonkulman ja Kartanonkallion puistoista Espoossa.

Y-Säätiölle kunniamaininta

Kunniamaininnan saivat hyvin turvallisuusasiansa hoitaneet aliurakoitsijat, joiksi valikoituivat talonrakennusalalta RLO Sähkö oy ja infra-alalta E.M. Pekkinen oy.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon sai NCC Suomi oy. Infra-alan yritysten sarjassa kiertopalkinnon sai Skanska Infra oy.

Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Rakennuttaja Y-Säätiö sai kilpailussa kunniamaininnan kilpailutarkastusten kohteina olleiden työmaiden kokemusten perusteella.

”Rakennuttaja on omalta osaltaan mahdollistanut urakoiden turvallisen toteuttamisen”, sanoo työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hänen mukaansa Y-säätiön työmailla on ollut poikkeuksellisen korkea TR-mittaritaso ja kilpailun muuttuvassa osiossa tarkastettu pölynhallinta oli erinomaisesti hoidettu. Tapaturmataajuus oli matala, eikä vakavia tapaturmia ole sattunut.

Ihminen on tärkein tekijä

Parhaana suurten yritysten sarjassa palkitun NCC:n mukaan turvallisuutta ei paranneta hetkessä.

”Kyse ei ole vain yhden työmaan hyvästä tuloksesta, olemme kehittäneet työturvallisuutta systemaattisesti kaikilla työmaillamme. Hyvät käytännöt ja työkalut ovat tärkeitä, mutta tärkein tekijä on ihminen; jokainen henkilö, joka työmaillamme työskentelee”, NCC:n työturvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen sanoo.

Hänestä tehokkainta työturvallisuustyötä onkin lisätä tietoisuutta ja tukea työturvallisuuskulttuurin kehittymistä.

Pölynhallinnassa suurta hajontaa

Lainsäädäntö rakentamisessa esiintyvien pölyjen osalta kiristyi vuoden 2020 alussa. Pölynhallinta oli otettu kilpailussa mukaan omana osionaan. Teemaa jatketaan myös tämän vuoden kilpailussa.

”Pölynhallinnassa on edelleen haasteita. TR-mittauksessa pölynhallinta on suurimmalla osalla työmaita hyvällä mallilla. Hajonta on kuitenkin suurta ja mukana kilpailussa oli useita työmaita, joilla on vielä asiassa paljon kehitettävää”, kertoo tarkastaja Manu Kivisaari Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Turvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja Rakli ry.

Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailu täyttää tänä vuonna 25 vuotta.