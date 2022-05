Rakennuslehden lukijapaneeli kertoo miten sotakriisi vaikuttaa omaan työhön – listalla yllättäviäkin asioita

Kaksi kolmasosaa Rakennuslehden lukijapaneelin kyselyn vastaajista arvioi sodan vaikuttaneen ainakin jollain tavalla omaan työhönsä. Vastaajien mukaan erityisesti materiaaleista on ollut pulaa. Kolmasosan mukaan hankkeita onkin jo jouduttu lykkäämään epävarmuuden vuoksi, ja neljäsosan mukaan projekteja on karsittu kohonneiden kustannusten vuoksi.

”Alihankinnat ovat kallistuneet, ja kustannusten hinnoittelu eteenpäin on hankalaa, kun rahoitus on lukittu”, tiivistää vastaaja.

”Tarjousvaiheessa hinnoiteltuja materiaaleja ei ole pakotteiden vuoksi saatavilla, ja ne on jouduttu korvaamaan kalliimmilla”, kertoo vastaaja.

Eniten arjessa tuntuvat siis materiaalien saatavuus ja kohonneet kustannukset, mutta sota tuo monia muitakin pohdittavia asioita. Osa on yllättäviäkin. Eräs vastaaja kertoo, että palveluja on laitettu boikottiin, ja toisen vastaajan työssä lisätehtävää tuovat pakotteisiin liittyvät omistajuusselvitykset. Hankkeet Venäjällä ovat keskeytyneet, ja myös yhteistyö Venäjän yliopistojen kanssa on erään vastaajan mukaan kielletty.

Myös turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi työpaikan väestönsuojatilat on tarkastettu: ”On varauduttu yleiseen turvallisuuteen, esimerkiksi eräiden rakennusten lukituksiin ja vartiointiin”, kertoo vastaaja.

Rakennuslehden lukijapaneeliin kuuluu noin tuhat lukijaa. Tämänkertainen verkkokysely tehtiin huhti–toukokuun vaihteessa, ja siihen vastasi 130 panelistia. Vastaajista valtaosa on rakennusmestareita, rakennusinsinöörejä ja diplomi-insinöörejä. Muu koulutus on noin viidenneksellä. Kyselyn toteuttaa Iro Research.

Juttu jatkuu graafin jälkeen.

Loppuvuosi näyttää epävarmemmalta

Lukijapaneelilta kysyttiin myös näkemyksiä alan suhdannetilanteesta ja -näkymistä. Viidennes vastaajista kertoi, että töitä on tällä hetkellä omalla työpaikalla vähemmän kuin vuosi sitten. Neljänneksen mukaan töitä on viime vuotta enemmän, ja reilulla puolella tilanne on samanlainen kuin vuosi sitten töiden määrän suhteen.

Rakennusammattilaiset arvioivat, että loppuvuotta kohti rakentamisen tilanne ja määrä pysyvät alkuvuoden tasolla tai kääntyvät laskuun. Kolmannes uskoo, että töitä on vähemmän kuin alkuvuonna, ja vain joka kymmenes arvioi töiden lisääntyvän.

Koronatilanteen hellittäminen näkyy myönteisenä vastauksissa, mutta samaan aikaan Ukrainan tilanne tuo epävarmuutta.

”Korona on hellittänyt ja usko tulevaisuuteen palannut. Kylläkin Ukrainan kriisi on tullut tilalle ja tuo epävarmuutta taas alalle”, kirjoittaa vastaaja. ”Tämän hetken tilanne tulee näkymään vähentyvänä työmääränä viiveellä tulevaisuudessa”, arvioi toinen.

Epävarmuus näkyy hankkeiden uudelleenarviointeina. ”Materiaalien kustannusnousu on saanut tilaajat arvioimaan hankkeen kannattavuutta uudestaan”, sanoo vastaaja.

Samalla kilpailutilanne on myös kiristynyt: ”Rakennuttajat odottavat hintojen nousun rauhoittumista ennen uusien töiden aloituksia.”