Sörnäisten metroasema uusitaan neljässä lohkossa, jotta se olisi esteetön koko peruskorjauksen ajan – Levoton sijainti vaatii ympärivuorokautisen vartioinnin työmaalla

Kun Helsingin metron kolmanneksi vilkkainta asemaa, Sörnäistä, 1980-luvun alussa rakennettiin, ei prioriteettilistalla kovin korkealla ollut sen miettiminen, miten asema joskus peruskorjattaisiin.

”Ei siihen aikaan sellaista mietitty, vaan kaikki rakennettiin ikuiseksi. En tiedä, mietitäänkö sitä vieläkään tarpeeksi”, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy:n projektipäällikkö Ari Rantamaa sanoo.

Nyt se kuitenkin on edessä. 38-vuotiaan aseman katu- ja lippuhallitilat peruskorjataan kokonaisuudessaan. Uusiksi menevät kaikki pinnat, valaistus, talotekniikka ja metroaseman kannen vesieristys. Pääsisäänkäynnin liukuportaat ja hissit katutasolta lippuhallitasolle uusitaan ja C-sisäänkäynnin liukuportaat saneerataan.

”Pintarakenteet olivat aika ränsistyneet ja tasonvaihtolaitteet huonossa kunnossa, mutta muuten aseman kunto on hyvä. Lähtökohta oli saada asema turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi”, Rantamaa sanoo.

Talotekniikan uusiminen ja eristyksen parantaminen tarkoittavat sitä, että myös aseman energiatehokkuus paranee.

Kantametron asemat alkavat olla siinä iässä, että peruskorjauksia on menossa muuallakin. Vastaava työmaa on käynnissä yhden pysäkin verran keskustaan päin sijaitsevan Hakaniemen metroaseman lippuhallin pohjoispäässä. Vuonna 1982 avatun aseman lippuhallin eteläpää peruskorjattiin jo vuonna 2019.

Pääsisäänkäynti jaetaan kahtia

Matkustajaliikenne Sörnäisten asemalla jatkuu koko peruskorjauksen ajan, ja töitä joudutaan tekemään matkustajien turvallisen ja esteettömän kulkemisen ehdoilla. Tämän vuoksi työmaa on jaettu neljään lohkoon.

Ensin työmaa-alueeksi rajattiin lippuhallin pohjoispuoli ja Hämeentielle avautuva sisäänkäynti C suljettiin. Kun tämä sisäänkäynti valmistui, työmaa-aluetta laajennettiin aseman toiselle puolelle, E-sisäänkäynnin luo. Samoin on toimittu aseman hissin kanssa: ensin uudistettiin toinen, sen valmistuttua siirryttiin työskentelemään toisen kanssa. Näin asema pysyy esteettömänä koko peruskorjauksen ajan.

Lippuhallin ensimmäinen puolikas valmistuu elokuussa, minkä jälkeen se alkaa palvella matkustajia uudistetussa asussaan. Tämän jälkeen työmaa siirtyy lippuhallin toiselle puolelle.

Suuria tilamuutoksia ei tehdä, mutta yksi lippuhallin liiketiloista pienenee, kun sen osasta rakennetaan jätetila. Maan päällä merkittävimmät muutokset nähdään pääsisäänkäyntirakennuksessa, joka jaetaan kahtia.

”Rakennusten väliin tehdään noin seitsemän metrin aukko. Sisäänkäynteihin lisätään lasia, jotta näkyvyyttä on enemmän”, sanoo pääurakoitsijana toimivan VM Suomalainen oy:n työmaapäällikkö Sakari Laaksonen.

Merkittäviä muutoksia aseman kulkureitteihin tehtiin jo Hämeentien uudistuksen yhteydessä pari vuotta sitten, kun kaksi aseman sisäänkäyntiä suljettiin.

Paljon väliaikaisia kaapelointeja

Keskeisimmin tulevaisuuden peruskorjaustarpeen unohtuminen on näkynyt siinä, ettei asema ole vastannut suunnitteludokumentteja varsinkaan talotekniikan osalta.

”Vuosien varrella tänne on tullut lisää järjestelmiä teknisen kehityksen myötä, eikä kaikkia suunnitelmia ole saatettu ajan tasalle”, Laaksonen sanoo.

Tämä on tehnyt aseman sähkötöiden suunnittelusta ja toteuttamisesta varsin vaikeaa. Lisäksi töiden aikana on tarvittu suuri määrä väliaikaisia kaapelointeja.

”Ne ovat olleet välttämättömiä, että valot palavat matkustajapuolella, kun asema on käytössä. Lisäksi olemme joutuneet tekemään jonkin verran töitä öisin”, Laaksonen sanoo.

Matkustajaliikenteen lisäksi rakentajia on haastanut tilanahtaus. Asemalle on kulku vain neljästä matkustajasisäänkäynnistä ja kahden hissin kautta sekä paineentasauskuilun kautta. Kuilun sisäänkäynti on aseman pääsisäänkäynnin viereisessä pyöreässä rakennuksessa, ja sen sisällä olevat kapeat kierreportaat toimivat myös pelastajien hyökkäystienä.

”Tavaroiden vieminen alas ja jätteen vieminen ylös on ollut yksi haasteista”, rakennuttajakonsultti Kirsti Grön WSP Finland oy:ltä sanoo.

Levoton sijainti ei ole häirinnyt

Oman mausteensa työmaahan on tuonut sen sijainti keskellä yleisemmin Piritori-nimellä tunnettua Vaasanpuistikkoa. Levottomassa ympäristössä työskentely mietitytti Laaksosta aluksi.

”Työntekoa se ei ole häirinnyt. Ehkä siihen on sitten tottunut”, hän sanoo.

Vesieristyksen uusimisen vuoksi lähes koko Vaasanpuistikko on aidattu, mikä on pakottanut alueella aikaansa viettävät ihmiset siirtymään sen reunoille, jo muutenkin remontin vuoksi ahtaammaksi käyneille kulkuväylille.

”Voi olla, että myös häiriöt ovat siirtyneet sinne”, Rantamaa pohtii.

Sijainnin vuoksi työmaalla on ympärivuorokautinen vartiointi. Toistaiseksi suurin riesa on kuitenkin ollut työmaan roskaisuus.

”Roskaa tulee aika paljon aidan yli. Umpiaita olisi tässä mielessä ehkä ollut parempi, mutta se olisi ollut myös kustannuskysymys”, Rantamaa sanoo.

Vaasanpuistikko viimeistellään myöhemmin

Aseman kannen vesieristys on nyt saatu lähes valmiiksi. Vain pieniä osia pian uusiksi menevän pääsisäänkäyntirakennuksen ympäristössä on enää tekemättä. Tässä urakassa aukio jätetään sorapinnalle. Vaasanpuistikon uudet suunnitelmat ovat parhaillaan kaupungin päätöksentekoelimien käsittelyssä, ja viimeistely jää kaupunkiympäristön toimialan vastuulle, kun päätökset on tehty.

Tämän urakan ulkopuolella kunnostetaan myös aseman yhdet pitkät liukuportaat lippuhallista laituritasolle. Työ on parhaillaan menossa. Tilaajan erillishankintana asemalle uusitaan myös esimerkiksi kamera- ja kiinteistövalvonta.

Se, mikä tämän remontin valmistuttua on uutta ja kiiltävää, vaatii taas 40 vuoden kuluttua peruskorjaamista.

”Parhaiten siihen voi varautua niin, että dokumentoinnin tekee tällä kertaa kunnolla. Se on hyvin tärkeää”, Rantamaa sanoo.