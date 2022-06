Elite Alfred Berg ostoksilla – salkkuun sujahti kahdeksan kohdetta Merimieseläkekassalta

Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky on hankkinut Merimieseläkekassalta kahdeksan uutta sijoituskohdetta, joiden yhteisarvo on 21 miljoonaa euroa.

Ostetut toimisto- ja liikekiinteistöt sijaitsevat Helsingin Malmilla, Itäkeskuksessa ja Herttoniemessä sekä Järvenpään keskustassa ja Vantaan Kuninkaalassa. Kiinteistöissä on tilaa yhteensä 11 800 neliömetriä.

EAB Value Added Fund III Ky sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin suurimmissa kaupungeissa. Rahaston sijoituskapasiteetti on enimmillään 200 miljoonaa euroa ja varat on tarkoitus sijoittaa periodilla, joka ulottuu vuoden 2023 alkupuolelle.

”Hankittu kokonaisuus on erinomainen lisä rahaston salkkuun, ja lähdemme kehittämään kohteita edelleen”, sanoo Elite Alfred Bergin kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola tiedotteessa.