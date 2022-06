Fixcel toteuttaa päiväkodin Vantaalle

Rakentaminen alkaa nopealla aikataululla, sillä maarakennustyöt on jo aloitettu ja ensimmäisten moduulien on tarkoitus saapua tontille ennen juhannusta. Uusi 1500 neliömetrin päiväkoti on tarkoitus saada käyttöön 140 lapselle elokuussa 2022.

Vapaalan uusi päiväkoti vastaa Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Uusi päiväkoti korvaa päiväkotikäytöstä poistuvan Virtatien päiväkodin tilat sekä vuonna 1970 rakennetun Vapaalan päiväkodin, joka on käyttöikänsä päässä ja jota ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa korjata. Vantaan kaupunki vuokraa uuden kohteen sopimuksen mukaan vähintään kesään 2032 saakka.

”Uusien tilojen tulee olla Vantaan kaupungin linjausten mukaisesti turvalliset sekä terveelliset. Kaupunki on menossa kohti Green Deal-tavoitteita. Vähäpäästöinen rakentaminen, kuten energiatehokkuus, on yksi huomispäivän avainsanoista”, Vantaan kaupungin tilakeskuksen rakennuttamisen projektipäällikkö Annika Varsio sanoo tiedotteessa.

Päiväkodin teräsmoduulit rakennetaan lähes valmiiksi Fixcelin Hämeenlinnan tehtaalla. Yhtiön mukaan sen teollisesti rakennetut teräsmoduulit ovat rakenteeltaan erittäin tiiviitä, minkä ansiosta rakennusten lämmittämiseen kuluu normaalia vähemmän energiaa. Päiväkoti tehdään käyttäjien tarpeet huomioiden. Suunnittelussa on otettu huomioon myös lasten liikkuminen niin koululta kuin päiväkodilta lähialueille.

”Yhteistyössä suunnittelemalla saadaan tilat, jotka tyydyttävät mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita pinta-alojen ja elementtimuotojen rajoissa. Myös värimaailmat ja materiaalit toteutetaan käyttäjien toiveita kuunnellen”, Varsio kertoo.

Rakennuksen tilat on sijoiteltu siten, että kaikille käyttäjille yhteiset tilat ovat rakennuksen keskiössä. Rakennuksen molemmissa kerroksissa on selkeä keskikäytävä, joka mahdollistaa niin lyhyet yhteydet toimintojen välillä kuin jokaisen kotialueen yksityisyyden ja rauhankin. Keskikäytävältä sekä jokaiselta kotialueelta on suora näköyhteys pihalle, joka puolestaan helpottaa valvontaa ja lisää näin pienten käyttäjien turvallisuutta päiväkodin alueella.

”Sisätilan pinnat ja kiintokalusteet on suunniteltu yhteistyössä sisustusarkkitehtitoimisto Kalliomaan sekä päiväkodin henkilökunnan edustajien kanssa. Julkisivu tulee olemaan pystyladottu puupaneeli ja joillakin seinillä julkisivua elävöittävät sävytetyt laudat. Nämä rytmittävät luonnonpuuta ja tuovat julkisivuun modernia leikkisyyttä, joka sopii päiväkodin tuleville käyttäjille erinomaisesti”, Fixcelin arkkitehti Andrea Rados sanoo.

Fixcel Groupin rakennusratkaisu perustuu Fixcel-teräskennoon, jonka on alun perin innovoinut vuonna 2013 konkurssiin mennyt Neapo. Fixcelin mukaan sen teräsmoduulit ovat home- ja kemikaalivapaita, paloturvallisia sekä ääntä tehokkaasti eristäviä. Yhtiö lupaa moduuliensa käyttöiäksi vähintään 100 vuotta. Yhtiön tavoitteena on rakentaa ensimmäinen hiilineutraali talo vuonna 2026.